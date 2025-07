Die DFB-Frauen haben bei der Europameisterschaft einen Hype ausgelöst: ausverkaufte Stadien, Zuschauerrekorde vor dem Fernseher, spannende Spiele – kurz: ein Hochglanzturnier! Aber abseits der großen Turniere sind die Bedingungen im Frauenfußball nicht so glänzend. Das sagt Kathrin Längert, die 15 Jahre lang Profi-Torhüterin war, unter anderem bei Bayern München. Sie war DFB-Pokal-, Uefa Women’s Cup-Siegerin, dem Vorläuferwettbewerb der Champions League, und Nationalspielerin. In ihrem aktuellen Buch „Wir verdienen mehr! Frauen im Profifußball – ein Manifest“ blickt sie auf ihre Karriere zurück und analysiert, was im Frauenfußball in ihren Augen falsch läuft – und wie es besser werden könnte.