Der Drohnen-Skandal im Fußballturnier der Frauen könnte für Titelverteidiger Kanada bei den Sommerspielen in Paris das Aus nach der Vorrunde zur Folge haben. Den Olympiasiegerinnen von 2021 wurden wegen der Vorfälle sechs Punkte für das laufende Turnier abgezogen, teilte der Weltverband Fifa am Samstag mit. Durch das Einschreiten der Fifa erhielt der Fall konkrete sportliche Folgen. Kanada, das sein Olympia-Auftaktspiel gegen Neuseeland 2:1 gewonnen hatte, belegte damit vor dem zweiten Spieltag am Sonntag in der Gruppe A mit drei Minuspunkten den letzten Platz. Die Vorrunde könnte das Team mit maximal drei Pluspunkten abschließen. Da auch zwei Gruppendritte weiterkommen, ist das Erreichen des Viertelfinales theoretisch noch möglich.