Die Menschen auf der Tribüne in Kassel klatschten mit ihren Pappen, sie schwenkten ihre Fahnen. Auf dem Rasen schossen die Fußballerinnen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft ein Tor nach dem anderen, gewannen 10:0 gegen Montenegro. Und die Kapitänin Alexandra Popp sagte danach, als sie noch mal über das enttäuschende Viertelfinal-Aus bei der WM in Frankreich sprechen sollte: "Darauf habe ich keinen Bock mehr." Doch selbst im Sport ist nicht alles immer ganz so einfach. Der erste Sieg im ersten EM-Qualifkationsspiel nach der WM war noch kein Zeichen dafür, dass der Neustart im deutschen Frauenfußball gelingen wird.

"Es hat Spaß gemacht, auf dem Platz zu stehen. Wir wissen aber auch bei allem Respekt, was das für ein Gegner war", sagte Verteidigerin Sara Doorsoun, der mit einem Distanzschuss zum 6:0 das schönste Tor des Tages gelang (52.). Ähnlich nüchtern wie die Abwehrspielerin des VfL Wolfsburg bewertete Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg das einseitige Spiel gegen eine Nation, die erst seit sieben Jahren überhaupt ein Frauen-Nationalteam stellt. "Wir wollten Spielfreude und einige schöne Tore sehen. Kompliment an die Mannschaft, wie sie das gelöst hat. Wir waren in allen Belangen überlegen", sagte die 51-Jährige.

Doch Voss-Tecklenburg hatte früh die Leistungsträgerinnen Alexandra Popp, Sara Däbritz und Giulia Gwinn ausgewechselt und damit gezeigt, wann mehr Erkenntnisse über den Zustand des deutschen Frauenfußballs nach der WM zu erwarten sind. Am Dienstag gegen die Ukraine in Lwiw werden die DFB-Frauen wohl eher nicht im Schongang gewinnen können. "Wir wollen dort drei Punkte, müssen uns aber auf einen kampfstarken Gegner einstellen, der auch spielerische Fortschritte gemacht hat", warnte Voss-Tecklenburg. Ansonsten lobte sie vor allem das Drumherum beim Spiel in Kassel, die Klatschpappen und die Fahnen also. "Ich habe nach der WM auch sehr viele positive Rückmeldungen erhalten. Und jetzt war permanent gute Stimmung." 6275 Zuschauer waren gekommen, zur Mittagszeit.

Es war zu spüren, dass nach einer intensiven Aussprache über die Gründe des Ausscheidens in Frankreich die persönlichen Befindlichkeiten hintenan zu stehen haben, um gemeinsam voranzukommen. Diesen Eindruck gewann auch Liga-Sprecher Siegfried Dietrich: "Bei den Bedingungen" - es war sehr heiß - "haben die Spielerinnen Charakter gezeigt." Nachdem Svenja Huth das 1:0 geschossen hatte (3.), erhöhte Alexandra Popp per Kopfball schnell auf 2:0 (8.). "Wir hätten den Ball in einigen Phasen noch schneller laufen lassen können, aber im Großen und Ganzen kann man sich nach einem 10:0 ja nicht beschweren", sagte die 28-Jährige, der noch zwei weitere Treffer glückten (24. und 38.). "Für mich persönlich war es natürlich gut, dass ich einen Dreierpack erzielt habe. Aber ich weiß einzuordnen, dass der Gegner nicht Schweden war, sondern Montenegro. Die haben gerade 26 Länderspiele gemacht", sagte Popp, die vor dem Spiel nachträglich für ihr 100. Länderspiel geehrt worden war.

Klara Bühl mit ihren ersten beiden Länderspieltoren (34. und 59.) sowie Turid Knaak (54.), Lea Schüller (84.) und Linda Dallmann (88.) trafen außerdem. Die wichtigste sportliche Erkenntnis war wohl die, dass Lena Oberdorf in der Innenverteidigung spielte - und dies offenbar auch in naher Zukunft tun soll. Die 17-Jährige, eigentlich Mittelfeldspielerin, sagte: "Die Rolle gefällt mir gut. Auch wenn ich im Verein meist auf der Sechs spiele, ist das kein so großer Unterschied." Voss-Tecklenburg möchte die hoch veranlagte Allrounderin von der SGS Essen anstelle von Marina Hegering, in Frankreich noch Stammspielerin, zur festen Stütze aufbauen. "Sie braucht noch eine Persönlichkeitsentwicklung, hat aber gute Grundvoraussetzungen und bringt viel mit." Starke Physis, enorme Präsenz und ein sicheres Passspiel könnten die jüngste deutsche WM-Spielerin der Geschichte zu dieser verantwortungsvollen Rolle befähigen.

Doch auch für Oberdorf war das Spiel am Samstag noch nicht die echte Prüfung. Die Montenegrinerinnen kamen kaum einmal über die Mittellinie. Merle Frohms, die für die an der Schulter verletzte Almuth Schult im Tor stand, musste keinen Ball halten.