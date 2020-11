Die Fußballerinnen des FC Bayern München spielen in der in der ersten K.o.-Runde der Champions-League-Saison zunächst beim niederländischen Meister Ajax Amsterdam. Der VfL Wolfsburg trifft in der Runde mit 32 Teams auf Spartak Subotica aus Serbien. Das ergab die Auslosung am Dienstag. Die beiden deutschen Teams gehörten aufgrund ihres Abschneidens in der Vergangenheit zu den gesetzten Mannschaften und treten damit zunächst auswärts an. Die Hinspiele finden am 9./10. Dezember, die Rückspiele eine Woche später statt. Beim Aufeinandertreffen mit Ajax kommt es für die Bayern-Frauen zum Wiedersehen mit den ehemaligen Teamkameradinnen Lucie Vonkova und Stefanie van der Gragt.