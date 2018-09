4. September 2018, 19:17 Uhr Frauenfußball DFB-Frauen qualifizieren sich für WM 2019

Mit 8:0 siegt die von Horst Hrubesch trainierte Mannschaft souverän auf den Faröer Inseln. Trotz des Kantersiegs zeigte das Team einige Schwächen.

Mit einem standesgemäßen Kantersieg auf den Färöern haben die deutschen Fußballerinnen die Qualifikation zur WM 2019 unter Dach und Fach gebracht. Durch ein abschließendes 8:0 (3:0) beim völlig überforderten Schlusslicht sicherte sich das DFB-Team als Gruppensieger die Teilnahme an der Endrunde in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli 2019).

Drei Tage nach dem wichtigen 2:0 (1:0) in Island stellte Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch eine Bestmarke ein. Mit fünf Siegen in Serie egalisierte der 67-Jährige den Startrekord von Silvia Neid aus dem Jahr 2005. Vor 651 Zuschauern in Torshavn schossen Lea Schüller (3.), Lina Magull (25./68.), Leonie Maier (27.), Carolin Simon (58./73.) und Alexandra Popp (71./90.+2) den siebten deutschen Erfolg im achten Qualifikationsspiel heraus. Einziger Wermutstropfen bei stürmischem Regenwetter: Der zweimalige Weltmeister ließ noch zahlreiche Chancen ungenutzt.

Hrubesch hatte bereits vor der Premiere seiner "Mädels" auf den Schafsinseln Bilanz gezogen: "Wir wollten die Mannschaft wieder da hinbringen, wo sie hingehört. Es wird noch ein bisschen dauern, bis sie bei 100 Prozent sind, aber der Weg ist der richtige." Dass sie noch ordentlich Luft nach oben hat, zeigte die DFB-Auswahl auch gegen die Färingerinnen. Nach der frühen Führung mangelte es beim Spiel auf ein Tor oftmals noch an Präzision - im Kombinationsspiel, aber auch bei der Chancenverwertung.