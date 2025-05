In Madrid würde Däbritz Teamkollegin von Melanie Leupolz werden, die seit 2024 für Real aufläuft. Däbritz hat in ihrer Karriere auch für den SC Freiburg, Bayern München sowie Paris Saint-Germain gespielt. In Lyon läuft ihr Vertrag aus, eine Ablöse wird also nicht fällig. Die Frauen von Real Madrid belegten in der abgelaufenen Saison der spanischen Liga den zweiten Tabellenplatz hinter Meister und Champions-League-Finalist FC Barcelona.