Von Anna Dreher

Allein schon Asisat Oshoala. So viele Möglichkeiten. In der dritten Minute schoss sie knapp am Tor vorbei, in der achten Minute ans Außennetz. In der 13. Minute lenkte sie den Ball nach einer Ecke auf Kathrin Hendrich weiter, die beinahe zu einem Eigentor verlängert hätte. In der 37. Minute wieder eine Chance. In der 60. Minute wurde ein Kopfball von Oshoala gerade noch so über die Latte gedrückt. Oder Caroline Graham Hansen. In der 41. Minute schlug sie einen Haken, zog ab und traf den linken Außenpfosten. Nach der Pause hätte sie Friederike Abt aus kurzer Distanz überwinden können, passte aber lieber nach innen. Statt im Tor landete der Ball in den Armen der Torhüterin. In der 65. Minute verzog dann noch Mariona Caldentey freistehend, wie schließlich auch Jennifer Hermoso in der 74. Minute.

Hätte an diesem Dienstagabend gezählt, wer sich die meisten Chancen herausspielt: Der FC Barcelona hätte das Halbfinale der Champions League gegen den VfL Wolfsburg überlegen gewonnen. Aber es gab vorab nun mal keine Regeländerung. Entscheidend war das Tor. Und in dieser Wertung stand es nach 94 umkämpften und spannenden Minuten im Estadio de Anoeta von San Sebastián 1:0 (0:0) für Wolfsburg durch Fridolina Rolfö. Zum fünften Mal bei seiner achten Teilnahme steht der VfL nun im Finale des wichtigsten europäischen Klubwettbewerbs. Zum dritten Mal könnte das Team den Titel gewinnen und zum zweiten Mal nach 2013 aus einem Double ein Triple machen.

"Der Blutdruck ist runtergekommen. Das war ein sehr intensives Spiel mit uns als glücklichem Sieger", sagte Wolfsburgs Trainer Stephan Lerch nach der Partie gegen den Vorjahresfinalisten und spanischen Meister. "Barcelona hat uns ins Laufen gebracht und viele Chancen herausgespielt, die wir so nicht zulassen wollten - für meinen Geschmack zu viele Chancen." Nach dem 9:1 im Viertelfinale gegen Glasgow City war klar, dass seine Spielerinnen einem weit unangenehmeren Gegner gegenüberstehen würden. Und während eigentlich sie Bälle erobern, attackieren und ihre körperliche und fußballerische Stärke zum Einsatz bringen wollten, gelang das vor allem den Katalaninnen.

"Wir haben uns das Finale erarbeitet", sagt Trainer Stephan Lerch

Das Team von Lluís Cortés hatte das bessere Auge für Räume, spielte sich effektiver nach vorne und baute viel Druck auf. "Was das Team gezeigt hat, stimmt sehr gut mit der Identität des Klubs überein", sagte er. Im 4-3-3 dominierte Barça quasi die gesamte erste Halbzeit und brachte Wolfsburg mit seinen schnellen Stürmerinnen Oshoala und der Ex-Wolfsburgerin Hansen in Bedrängnis. Mehrmals musste VfL-Torhüterin Abt ihre Reaktionsschnelligkeit unter Beweis stellen - bei Hendrichs Beinahe-Eigentor war es besonders knapp. Zumal hier ein Handspiel der Verteidigerin ungeahndet blieb.

Die Wolfsburgerinnen, Ballbesitz liebend wie ihre Gegnerinnen, konnten ihr Spiel nicht konsequent aufbauen. Wenn doch, mangelte es im entscheidenden Moment an der Ausführung. Rolfö schloss nach einem Konter zu früh ab (25.), Svenja Huth verfehlte ebenso das Ziel (38./42.). Und die eigentlich so effektive Pernille Harder fand auch keinen Weg. Maria Leon hätte Wolfsburg mit einem Eigentor kurz danach fast in Führung gebracht - bevor es in der 58. Minute tatsächlich so weit war. Nach einer Hereingabe von Huth prallte der Ball ab, Ewa Pajor versuchte mit einem Fallrückzieher ihr Glück. Wieder prallte der Ball ab. Rolfö hastete ihm mit zwei großen Schritten entgegen und drückte ihn in eine Lücke zwischen Abwehrspielerin Andrea Pereira und Keeperin Sandra Paños zum herbeigesehnten 1:0 ins Tor. "Im Fußball ist es eben auch mal so, dass das Team mit mehr klaren Chancen nicht als Sieger vom Platz geht", sagte Lerch. "Wir haben uns durch Kampf und Leidenschaft ausgezeichnet und uns das Finale erarbeitet."

Das Team des VfL Wolfsburg hat nun viele Szenen, die es bis zum Finale am Sonntag (20 Uhr, Sport1) durcharbeiten und besprechen muss. Aufnahmen, die zu nachlässiges Defensivverhalten zeigen, unnötige Ballverluste, Fehler im Kombinationsspiel. Alles auf hohem Niveau. Aber abgesehen von dem eigenen Streben nach Perfektion wird der nächste Gegner registriert haben, auf welche Weise Wolfsburg unter Stress geraten ist. Im französischen Halbfinale am Mittwoch gilt der sechsmalige Sieger Olympique Lyon gegen Paris Saint-Germain als Favorit. Und wie es ist, gegen den Titelverteidiger zu spielen, ist bekannt. Die vergangenen fünf Jahre hat der VfL gegen Lyon stets verloren.