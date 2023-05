Die TSG Hoffenheim wird mit der falschen Hymne begrüßt, in Potsdam endet eine Ära, und im Meisterschaftskampf der Frauen-Bundesliga der Frauen deutet sich eine Wende an.

Von Barbara Klimke und Martin Schneider

Musikmaleur

Zum Wesen der Ouvertüre gehört, dass sie den Tenor der Aufführung vorwegnimmt. Insofern hat die schrille musikalische Einleitung des Bundesligaspiels in Wolfsburg bedauerlicherweise doch den Ton gesetzt. Für die TSG Hoffenheim ging gegen den VfL schief, was schief gehen konnte, und mit der Hymne fing es an. Statt zur Begrüßung das Hoffenheim-Lied einzuspielen, hatte die Stadionregie "leider den falschen Knopf gedrückt", wie es entschuldigend hieß. Aus den Lautsprechern dröhnte das Freiburg-Lied, was entrüstete Pfiffe des Hoffenheimer Anhangs auslöste. Der Fehler wurde korrigiert, aber der Rhythmus war dahin, Hoffenheim verlor 1:2 und verpasste die Chance, sich vom Tabellenkeller abzusetzen. Nächste Woche spielt die TSG zu Hause gegen Union. Es empfiehlt sich zur Ouvertüre dringend Verdis Triumphmarsch.

Detailansicht öffnen Bitteres Ende: Noa Selimhodzic vom 1. FFC Turbine Potsdam betrauert den Abstieg des Champions-League-Siegers von 2010. (Foto: Ostseephoto)

Turbinenstörung

Nach 26 Jahren ununterbrochener Bundesliga-Zugehörigkeit, nach sechs Meistertiteln und zwei Champions-League-Siegen ist der 1. FFC Turbine Potsdam aus der ersten Liga abgestiegen. Damit verabschiedet sich der letzte reine Frauenfußballverein aus der deutschen Eliteklasse, ob es zu einer Rückkehr kommt, ist ungewiss. Potsdams Absturz steht symbolisch für die Entwicklung der Liga: Weg von den Traditionsmarken, hin zu den Klubs, die auch im Männerfußball stark sind. Nur die SGS Essen, deren Herren in der Bezirksliga spielen, hat aktuell kein Männer-Pendant in einer der ersten drei Ligen. Klubs wie der FCR Duisburg oder der 1. FFC Frankfurt wurden zu MSV Duisburg und Eintracht Frankfurt, der SC Sand stieg ab. Für Potsdam wird übrigens kommende Saison RB Leipzig in der Bundesliga spielen.

Favoritensturz

Detailansicht öffnen Beflügelt: Vor 17 800 Zuschauern schlägt Eintracht Frankfurt die Favoritinnen des VfL Wolfsburg. (Foto: Norina Toenges/Imago)

Für einen neuen Zuschauerrekord hat es diesmal nicht gereicht, obwohl das Vermelden einer neuen Bestmarke beim Stadionbesuch fast schon zur Gewohnheit geworden ist in dieser Bundesliga-Saison der Frauen. Nach der erfolgreichen EM stellte sie erst Frankfurt (23 200 Zuschauer), dann konterte Köln mit 38 365. Am Sonntag wollte sich Frankfurt den Superlativ wieder zurückholen, doch 17 800 Anwesende in der großen Arena im Stadtwald reichten dafür nicht. Dafür sahen alle Erschienenen die mutmaßliche Vorentscheidung in der Bundesliga: Denn durch das überraschend deutliche 4:0 der Eintracht gegen den Champions-League-Finalisten Wolfsburg führt der FC Bayern zwei Spieltage vor Saisonende die Liga nun mit vier Punkten an. Ein Sieg - etwa gegen den abgeschlagenen Tabellenletzten Potsdam - reicht zum Titel.

Detailansicht öffnen Eine Ikone des mexikanischen Fußballs: Antonio Carbajal, fünfmaliger WM-Teilnehmer. (Foto: Juvagol/Imago)

Trauer um Tota

Mexikos Fußball trauert um eine Legende: Der ehemalige Torwart Antonio Carbajal ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Der langjährige Nationalspieler, Spitzname "Tota", war der erste Spieler, der an fünf Weltmeisterschaften teilnahm. "Er wurde letzte Woche krank, war im Krankenhaus und hat das Wochenende wieder zu Hause verbracht", sagte Antonio Moreno, der Direktor der internationalen Fußball-Hall-of-Fame in Mexiko. Moreno bezeichnete Carbajal als "Ikone des mexikanischen und des Weltfußballs", er war bis zu seinem Tod der letzte lebende Teilnehmer der WM 1950 in Brasilien. Zudem stand er 1954, 1958, 1962 und 1966 auf dem Feld. Sein WM-Rekord hielt 32 Jahre, bis Lothar Matthäus 1998 auch auf fünf WM-Teilnahmen kam. Inzwischen haben auch Lionel Messi und Cristiano Ronaldo diese Marke erreicht.