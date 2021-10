Eine wilde Schlussphase mit gleich zweimaligem Führungswechsel lieferten sich die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt und Bayern München am späten Sonntagnachmittag. Die Eintracht hatte dabei das bessere Ende für sich und setzte sich mit 3:2 (0:0) durch - die erste Saisonniederlage für die Bayern, die allerdings die Bundesliga-Tabellenführung verteidigten: Weil auch der VfL Wolfsburg (1:2 bei der TSG Hoffenheim) erstmals in dieser Spielzeit verlor, liegen nun Bayern, Leverkusen und Frankfurt mit jeweils 15 Zählern an der Spitze, die Münchnerinnen haben aus dem Trio das beste Torverhältnis.

Nach einer torlosen ersten Spielhälfte brachte Shekiera Martínez in der 67. Minute das Team aus Hessen in Führung, doch die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer kam zunächst zurück: Die eingewechselte Maximiliane Rall nutzte zunächst eine Vorarbeit von Klara Bühl zum Ausgleich (80.) und drehte die Partie nur drei Minuten später nach Flanke von Lea Schüller. Doch die Frankfurterinnen waren längst noch nicht geschlagen, Laura Freigang gelang in der 88. Minute der 2:2-Ausgleich, ehe Sjoerke Nüsken in der Nachspielzeit die Schlusspointe vorbehalten blieb. "Ich war mir nach dem 2:1 sicher, dass wir das Spiel gewinnen werden, aber dann machen wir leider kurz vor Schluss zwei individuelle Fehler", resümierte ein enttäuschter Bayern-Trainer Scheuer.