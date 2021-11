Am Donnerstag hört in Formiga eine der herausragendsten Fußballerinnen auf - zumindest im Nationalteam Brasiliens. Denn ganz kann sie es doch noch nicht sein lassen.

Von Anna Dreher

So lange spielt sie schon, dass es fast wirkte, als gäbe es bei ihr kein Ende. Aber im Alter von 43 Jahren verabschiedet sie sich am Donnerstag gegen Indien zum Auftakt eines Turniers in Manaus nun doch von Brasiliens Nationalteam: Miraildes Maciel Mota, wegen ihrer hartnäckigen und selbstlosen Spielart besser bekannt als Formiga. Als einzige Person hat sie je siebenmal an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teilgenommen. Im Finale der WM 2007 verlor Brasilien gegen Deutschland, auch bei Olympia 2004 und 2008 wurde der Titel nur knapp verpasst: erst 1:2 nach Verlängerung, beim nächsten Mal 0:1 nach Verlängerung. Es wäre die Krönung einer besonderen Karriere gewesen.

Nach den Sommerspielen in Rio 2016 war Formiga im Dezember aus dem Nationalteam zurückgetreten. Der damalige Trainer Oswaldo Fumeiro Alvarez überredete sie nach einer knapp zweijährigen Abwesenheit, noch ein paar Jahre weiterzumachen. Bei der WM 2019 in Frankreich stellte sie mit 41 Jahren einen neuen Altersrekord auf. Nach den Spielen von Tokio 2021 war es dann doch so weit. Nun soll die Mittelfeldspielerin bei einem Turnier, in dem Brasilien von 25. November bis 1. Dezember auf Indien, Venezuela und Chile trifft, ein richtiges Abschiedsspiel bekommen. Es wird dann ihre 234. Partie im Trikot der Seleção sein. "Formiga ist eine der größten Spielerinnen, die Brasilien je hatte", sagte Duda Luizelli vom brasilianischen Verband CBF. Das wurde sie auch deshalb, weil sie sich, wie ihre Nationalteamkollegin Marta, stets für den gesellschaftlichen Wandel einsetzte.

Fußball wird Formiga übrigens weiterhin spielen, beim São Paulo FC, wo 1993 einst ihre besondere Reise begann.