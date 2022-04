50 000 Tickets an einem Tag verkauft

Die Fußballspielerinnen des VfL Wolfsburg werden im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona eine große Kulisse erleben. Barcelona verkaufte binnen eines Tages 50 000 Tickets für die Begegnung am 22. April im Stadion Camp Nou. "Es ist toll, dass wir durch das neue Champions-League-Format eine wesentlich höhere Aufmerksamkeit bekommen", sagte Nationalspielerin Svenja Huth. Hierzulande löste die Anstoßzeit des WM-Qualifikationsspiels der Frauen am Samstag (16.10 Uhr/ARD) in Bielefeld gegen Portugal Kritik aus dem Mannschaftskreis aus. Ebenso der Umstand, dass praktisch zur gleichen Zeit die Männer-Bundesliga spielt. Huth wünscht sich attraktivere Termine: "Grundsätzlich natürlich zur Primetime, der Wochentag ist erstmal zweitrangig", sagte sie. Die terminliche Kollision mit der Männer-Bundesliga sei wenig hilfreich.