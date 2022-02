Rekord-Olympiasieger Kanada ist mit dem nächsten zweistelligen Sieg ins Fraueneishockey-Finale von Peking gestürmt. Der Topfavorit, der nach vier Triumphen in Serie vor vier Jahren den USA Gold überlassen musste, fegte die Schweiz 10:3 (5:1, 3:2, 2:0) vom Eis und knackte im sechsten Turnierspiel zum vierten Mal die Marke von zehn Toren. Claire Thompson, Jamie Lee Rattray, Blayre Turnbull, Renata Fast und Erin Ambrose entschieden mit fünf Treffern zwischen der achten und elften Spielminute das Duell früh zugunsten der Kanadierinnen. Marie-Philip Poulin (28./34.), Emily Clark (29.), Emma Maltais (44.) und Brianne Jenner (59.) waren die weiteren Torschützinnen für den Weltmeister. Für die Schweiz, 2014 Bronzemedaillen-Gewinner, trafen Lara Stalder (19./30.) und Alina Müller (25.). Im Finale am Donnerstag trifft Kanada auf Titelverteidiger USA, die ihr Halbfinale gegen Finnland 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

gewannen. Die deutschen Männer spielen am Dienstag (5.10 Uhr) gegen die Slowakei, den Weltmeister von 2002, um den Einzug ins Viertelfinale. Nach der knappen 2:3-Niederlage gegen die USA im letzten Gruppenspiel geht das Team von Bundestrainer Toni Söderholm zuversichtlich in das Qualifikationsduell. "Die Slowaken haben eine sehr starke Defensive. Wir wollen wieder mit derselben Leidenschaft und dem Teamgeist aufs Eis wie am Sonntag gegen die USA. Wenn dann noch das Glück auf unserer Seite ist, schaut es gut aus fürs Viertelfinale", sagte Stürmer Dominik Kahun. Der Sieger trifft am Mittwoch (5.10 Uhr) auf das Team USA.