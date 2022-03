Der deutsche Rekordmeister Wasserburg kann die Abstiegsplätze nicht mehr verlassen. Der jüngste Sieg in einem epischen Duell gegen Halle war zu wenig. Was das für die Zukunft bedeutet, ist auch den Verantwortlichen noch nicht ganz klar.

Von Andreas Liebmann

Tränen? Fassungslosigkeit? Beklemmende Stille? Man konnte sich allerhand ausmalen, wie es wohl aussehen würde, sobald tatsächlich nicht mehr zu ändern wäre, was sich seit vielen Wochen anbahnte; sobald also feststehen würde, dass die Basketballerinnen des TSV Wasserburg rechnerisch nicht mehr wegkommen können von ihrem Abstiegsplatz. Am Sonntagabend war es soweit. Nach dem letzten Heimspiel dieser Saison stand fest, dass der deutsche Rekordmeister im Frauenbasketball seine Gäste vom SV Halle nicht mehr vom letzten Nichtabstiegsplatz wird verdrängen können. Aus, vorbei. Die Aufholjagd der vergangenen Wochen, sie kam zu spät.

Die Reaktion aber war eine ganz andere. Viele Zuschauer sprangen euphorisch von den Sitzen, als Ana Vojtulek zwei Freiwürfe zur 100:96-Führung traf. Sie feuerten das Team an, bis Halles Charlotte Kreuzer beim letzten Wurf einen Airball produzierte. Und als dann die Schlusssirene erklang, als Wasserburg 100:98 gewonnen hatte nach fast drei Stunden Spieldauer, da rissen Vojtulek und Haliegh Reinoehl stolz die Arme in die Höhe, die Mitspielerinnen von der Bank kamen zum Jubeln. Vier Verlängerungen hatte die Partie benötigt, so etwas erlebe man "alle 50 Jahre", schwärmte Trainerin Rebecca Thoresen später, und bald darauf verschickte die Pressesprecherin einen Spielbericht, in dem sehr vieles stand über dieses zähe Kräftemessen - nur nicht das Wort Abstieg.

Dabei war es doch ein "Do-or-Die-Spiel", wie die Trainerin zuvor gesagt hatte, in dem ein Sieg alleine nicht reichte. 17 Zähler Vorsprung hätte Wasserburg gebraucht, um den direkten Vergleich mit Halle zu gewinnen und so zumindest die theoretische Chance aufrecht zu halten, dem Abstieg zu entgehen. Es stehen nur noch zwei Spieltage bevor, Halle hat noch vier Punkte Vorsprung und den gewonnenen Vergleich. Doch Thoresen blickt in der Pressemitteilung nur nach vorne, indem sie auf die kurze Regenerationszeit bis zur nächsten Partie hinweist. Was also war nun los?

In der ersten Liga gab es durchaus Überlegungen, ob es wirklich vier Absteiger braucht

Das müsse man die Funktionäre fragen, sagte Thoresen tags darauf, "ich weiß nichts Neues". Es gebe da ein paar Fragezeichen, und sie habe bisher keine konkreten Antworten bekommen. In der Liga hatte es durchaus mal Überlegungen gegeben, ob man wirklich wie geplant von der coronabedingt auf 14 Teams angewachsenen Struktur auf die üblichen zwölf zurückgehen müsse, was eben vier Abstiegsplätze bedeutet. Auch die Frage, wer aus der zweiten Liga nach oben wolle, wird erst noch zu beantworten sein. Weshalb die Trainerin, der es nach der Ablösung ihres Vorgängers Rüdiger Wichote durchaus gelungen ist, neuen Schwung ins Team zu bringen, nun tatsächlich nur über das vergangene Spiel sprach, über physisch starke Hallenserinnen, die wegen ihrer Spielweise viele Fouls kassierten, weshalb deren Aufstellung gegen Ende einen Größennachteil hatte. Aber Thoresen sprach eben nicht über den Abstieg. "Mein Fokus ist, die Mädels im Basketball zu coachen, an die 17 Punkte Unterschied haben wir gar nicht mehr gedacht", sagte sie später. "Sonst spielt man auch nicht mehr locker und frei."

Der Erfolg gab ihnen dann ja auch Recht, aber es blieb die Frage offen, ob dieser Erfolg am Ende noch zu etwas nütze war im Hinblick auf den Ligaverbleib. Und wenn man Bastian Wernthaler befragt, dann war er das wohl nicht.

Wernthaler ist der Vorsitzende des Gesamtvereins, er war auch mal der Cheftrainer, "in rosigen Zeiten", wie er heute sagt. Zugleich ist er Präsident des Bayerischen Basketball-Verbands. "Aus meiner Sicht ist die Planung für die erste Liga jetzt beendet", sagt Wernthaler, "ich sehe nicht, was das ändern könnte." Er wisse von keinem Antrag, die Stärke der Liga beizubehalten, und er würde von einem solchen Vorgehen auch "nicht viel halten" - gleichwohl sein Herz natürlich ebenso für den Wasserburger Basketball schlägt wie das der ehemaligen Spielerin Thoresen: "Wasserburg ist Teil meiner Lebensgeschichte", sagt die 44-Jährige. Sechs der bislang elf Wasserburger Titel hat sie mitgefeiert.

Vereinschef Wernthaler fordert eine überfällige Erneuerung. Wo sie am ehesten gelingen könnte, weiß er auch nicht

Wernthaler macht keinen Hehl daraus, dass dem stolzen Wasserburger Basketballprojekt das Aus droht - ganz unabhängig vom Ligaverbleib. Weil die rosigen Jahre eben schon lange vorbei sind. In den vergangenen Jahren sank der Etat kontinuierlich, nachdem jahrzehntelang ortsansässige Molkereien den Hauptteil des Sponsorings übernommen hatten und sich zuletzt die Molkerei Bauer lediglich noch einmal engagiert hatte, damit die ruhmreiche Abteilung Zeit gewinnt, um sich neu zu sortieren. Doch das, findet Wernthaler, ist nur mäßig gelungen.

Die Jugendarbeit sei jahrelang vernachlässigt worden und lasse gerade jetzt, wo der Etat so niedrig ist, schmerzlich spüren, dass es dem TSV schwerfällt, "die Positionen acht bis zwölf" im Kader kostengünstig mit eigenem Nachwuchs zu besetzen. Die Profimannschaft blieb vom Rest der Abteilung abgekoppelt, nur müsse man sich bei ihrer Zusammenstellung inzwischen "aus einem anderen Regal" bedienen. In der Abteilungsleitung, in der sich zuletzt immer wieder andere Verantwortliche reingehängt hätten, sei es nie zu einer Kontinuität gekommen, die für eine Neustrukturierung erforderlich wäre. Hinter allem steht, dass das Ehepaar Brei, das hier jahrelang alles am Laufen hielt, nach seinem Abschied niemals auch nur annähernd ersetzt werden konnte. "Es ist eine belastende Arbeit, die die beiden geleistet haben und die eigentlich auch nur hauptamtlich zu bewältigen ist", sagt Wernthaler, jedes Ehrenamt stoße da an Grenzen. Und dann kam noch die Pandemie. Der Zuschauerausschluss sei wirtschaftlich "verheerend" gewesen.

Eine Kehrtwende müsse es geben, fordert Wernthaler, eine "Erneuerung von unten". Ein tragfähiges Konzept. Und natürlich die Unterstützung durch Sponsoren. In welcher Liga all das am ehesten gelingen könne, weiß er auch nicht. Und Thoresen würde als Trainerin auch nur dann weitermachen, wenn sie mehr Unterstützung bekäme, sagt sie. Zurzeit müsse sie nämlich alles alleine machen, bis hin zum Schneiden von Videos. Selbst wenn sich in die erste Liga also noch ein Hintertürchen öffnen sollte, müsste der Verein erst einmal prüfen, ob diese für ihn zum Ziel führt. Bis dahin werden sie einfach noch zweimal Basketball spielen.