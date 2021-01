Von Karl-Wilhelm Goette, München

Den Zweitliga-Basketballerinnen der TS Jahn München fehlt die Konstanz. "Wir spielen mal so, mal so", meinte Jella Molz nach dem Spiel gegen Rhein-Main-Basket. Diesmal war es ein negatives So, denn das Heimspiel ging mit 59:72 verloren. Nach einem passablen Start kamen die Münchnerinnen immer mehr ins Hintertreffen. Jahn München rangiert bei zwei Siegen und vier Niederlagen im hinteren Mittelfeld der Tabelle. Das verbindende Element beider Mannschaften war die Spielfreude, die nach wochenlanger Corona-Pause deutlich spürbar wurde.

Die Klubs der zweiten Bundesliga hatten sich zuletzt erfolgreich gegen den Lockdown-Beschluss der Damen Bundesliga GmbH (DBBL) gewehrt, der bis Mitte Februar gelten sollte. Gerade auch Jella Molz strahlte nun diese Spielfreude aus. "Ohne Fans in der Halle ist das nicht optimal, aber wir sind froh, dass wir wieder spielen dürfen", sagte die Jahn-Kapitänin. Sie war sofort bereit gewesen und eröffnete das Spiel nach wenigen Sekunden mit einem verwandelten Dreier. Ein zweiter von Olivia Borsutzki folgte zum 6:0, aber damit war die Münchner Herrlichkeit ziemlich abrupt am Ende.

Molz mühte sich als Aufbauspielerin, Struktur in das Jahn-Spiel zu bekommen, doch die Gäste aus Hessen ließen nur noch wenig zu und das Heimteam versagte zu häufig bei seinen Würfen. "Sie haben die Zone vor ihrem Korb sehr eng gemacht, da war es kaum möglich zum Korb zu ziehen", analysierte Molz.

Schon mit sieben Jahren begann Molz in diesem Verein. Seitdem hat sie viel erlebt

Jella Molz ist mit 24 Jahren inzwischen die Dienstälteste in der Jahn-Formation. Nach dem massiven personellen Umbruch im vergangenen Sommer muss sie jetzt ein Team junger Spielerinnen anleiten; alle sicherlich talentiert, aber noch unerfahren. Seit 2002, als Molz sieben Jahre alt wurde, spielt sie für die Turnerschaft. "Mein Vater hat schon hier gespielt", erzählt sie, alle Jugendmannschaften des Vereins hat sie durchlaufen. Mit 17 debütierte sie erstmals in der zweiten Bundesliga.

Molz hat in den sieben Jahren bis heute viel erlebt, mit Ausnahme-Basketballerinnen wie Magdalena von Geyr und Anne Delafosse zusammengespielt. "Diese Spielerinnen waren für mich ein Highlight", blickt Molz zurück, "von ihnen habe ich sehr viel gelernt." Jetzt ist sie es, die in der Mannschaft die Verantwortung übernehmen muss. Die nimmt sie auch sehr engagiert wahr. "Yellow", so ihr Spitzname, "trägt die Mannschaft", bestätigt Jahn-Trainer Markus Klusemann, "auf dem Feld und auch außerhalb." Sie habe sich zu einer "hervorragenden Führungsspielerin" entwickelt. Der Bluterguss unter Molz' rechtem Auge wirkt wie ein Zeichen ihres Kämpferherzens. Er stammt aus einer Kollision im Training.

Gegen Rhein-Main-Basket kämpfte Molz wie immer um jeden Ball. "Es ist für mich schwer, sie auszuwechseln", sagt Klusemann über das Konditionswunder. Er tat es erst dann, als sie kurz vor Ende des dritten Viertels ihr viertes Foul kassierte. Da lag Jahn München schon deutlich mit 38:56 zurück. Die 31-jährige Svenja Greunke, eine 23-fache Nationalspielerin, spielte gegen das Münchner Youngster-Team ihre Erfahrung aus und erzielte alleine 25 Punkte für Rhein-Main.

Die Spiele geben allen Akteurinnen jene Spannung und Freude, die sonst zurzeit überall fehlt

"Das sieht nicht so gut aus", urteilte Hallensprecher Armin Sperber. "Doch wer hier nicht aufgibt, sind unsere Ladys." Zuvor hatten sie Rhein-Main einen 15:0-Lauf gestattet, als die Münchnerinnen selbst sechs Minuten lang keinen Punkt markierten und viele Versuche aus der Distanz daneben gingen. In der Schlussphase trafen sie dann wieder und machten aus einem 47:70-Rückstand noch ein 59:72. "Wir konnten keinen Spielfluss über längere Zeit aufrechterhalten", resümierte Jahn-Coach Klusemann hinterher. Positiv für ihn: "Wir haben nicht kapituliert."

So sah es auch Jella Molz, die auf 13 Punkte kam; nur Theresa Spatzier übertraf sie mit 17 Zählern. Talena Fackler (11) punktete ebenfalls zweistellig. Molz ist froh um den Basketball als Lebensausgleich. Sie ist in der Masterphase ihres Wirtschaftsingenieurstudiums. "Da passt mir drei- , viermal Training sehr gut", sagt sie. Zumal die Vorlesungen nur online erfolgen und sie zu Hause alleine vor dem Bildschirm sitzen muss. Die Ligaspiele geben Molz und allen Beteiligten die Spannung und Spielfreude, die sonst gerade überall fehlt. "Es geht auch nächste Woche weiter in Saarlouis", verspricht Klusemann eine Fortsetzung - falls alle Schnelltests bis dahin negativ bleiben.