Kommentar von Holger Gertz

Fußball-Sammelbilder erzählen immer auch etwas über die Zeit, in der sie verkauft werden. Auf den Aral-Karten von 1966 zum Beispiel trugen die meisten der Helden noch soldatische Kurzhaar-Frisuren, in den Siebzigern brach innerhalb und außerhalb der Alben die kurze Ära der Koteletten und Mähnen an, sogar Gerd Müller sah damals vorübergehend wie ein Chilene aus. Es folgten, auch in den Sammelalben, Löckchenphasen und Schnauzbart-Episoden. Im Bundesliga-Album von Panini aus dem Jahrgang 1995/1996 fanden dann die beiden frisch vereinten Deutschlands endgültig zusammen, denn die Vokuhila-Freunde Ost (Mike Werner/Hansa Rostock) und West (Wolfgang Rolff/ 1.FC Köln) sahen sich bestürzend ähnlich.