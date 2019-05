14. Mai 2019, 13:22 Uhr Frauen-WM in Frankreich Bundestrainerin Voss-Tecklenburg präsentiert den WM-Kader

Die deutsche Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat ihr erweitertes Aufgebot für die Fußball-WM der Frauen in Frankreich bekanntgegeben.

23 Spielerinnen zählen zum Kader für das einmonatige Sommerturnier, das am 7. Juni startet.

Ins letzte Vorbereitungstrainingslager der deutschen Mannschaft in Grassau reisen sogar vier weitere Spielerinnen und eine Torfrau mit.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat das aus 23 Spielerinnen bestehende Aufgebot der Frauen-Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli 2019) benannt. Erfahrenste Spielerinnen sind Lena Goeßling (104 Länderspiele), Alexandra Popp (95) und Dzsenifer Marozsan (89). Die Jüngste im Kader der DFB-Auswahl ist mit 17 Jahren und zwei Länderspielen Lena Oberdorf, gefolgt von Klara Bühl (18 Jahre/ein Länderspiel). Titelverteidiger beim Weltturnier, das in neun Stadien ausgetragen wird, sind die USA.

"Es waren verschiedene Komponenten, die am Ende für die Auswahl den Ausschlag gegeben haben. Beispielsweise haben Positionsflexibilität und Charaktereigenschaften eine Rolle gespielt, aber auch, welche Spielerinnen gut zusammenpassen", sagte Voss-Tecklenburg. "Wir haben im Trainerteam intensiv miteinander diskutiert. Am Ende waren einige knappe Entscheidungen dabei, weil wir eine hohe Qualität innerhalb der Mannschaft haben."

28 Spielerinnen reisen ins Trainingslager

In das letzte Vorbereitungstrainingslager der deutschen Mannschaft vom 24. bis 31. Mai in Grassau am Chiemsee reisen sogar vier weitere Spielerinnen und eine Torfrau mit, die für die WM dann auf Abruf bereitstehen. Das abschließende Testspiel vor der Abreise nach Frankreich am 3. Juni bestreitet das DFB-Team am 30. Mai in Regenburg gegen Chile. In der WM-Gruppenphase trifft Deutschland auf China, Spanien und Südafrika.

"Wir wollen die wenigen Tage, die uns in diesem Trainingslager zur Verfügung stehen, intensiv nutzen, um vor allem an Automatismen zu arbeiten, an Laufwegen und der Abstimmung untereinander", sagte Voss-Tecklenburg. "Unser Ziel ist es, mutig zu sein und dennoch die richtige Balance zu finden, damit auch die Ergebnisse stimmen."

Die DFB-Auswahl reist am 3. Juni nach Frankreich und trifft in den Gruppenspielen der Weltmeisterschaft am 8. Juni (ab 15 Uhr, live in der ARD) in Rennes auf China, am 12. Juni (ab 18 Uhr, live im ZDF) in Valenciennes auf Spanien und am 17. Juni (ab 18 Uhr, live in der ARD) in Montpellier auf Südafrika.