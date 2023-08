Interview von Felix Haselsteiner, Wellington

"Nothing like Oranje" prangt in großen, orangen Lettern an einem herrschaftlichen Haus in Wellingtons Bezirk Wadestown, der leicht erhöht über der Stadt liegt. Eine Straßenbiegung weiter hat man einen großartigen Blick auf den Hafen und das Stadion, in dem am Freitag (4 Uhr MESZ) die Niederlande im WM-Viertelfinale auf Spanien treffen.