Beachhandball:Die Besten im Sand

Das Wetter im Allgäu war durchwachsen, berichtete Markus Gaugisch, was aber kein großes Problem war, schließlich bereitete der Bundestrainer die deutschen Handballerinnen in Oberstaufen auf die Olympischen Spiele in Paris vornehmlich in der Halle vor. Die Auswahl des Deutschen Handballbunds (DHB) hat sich erstmals seit 16 Jahren wieder für die Spiele qualifiziert, von einer Medaille zu sprechen, wäre trotz der aufsteigenden Form der vergangenen Monate vermessen. Es gibt beim DHB aber eine Sparte, da sähe dies ganz anders aus: im Beachhandball. Dort sind die deutschen Frauen das Maß aller Dinge.