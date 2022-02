Die Roten Raben Vilsbiburg haben ihr Auswärtsspiel beim deutschen Meister Dresdner SC 0:3 (19:25, 22:25, 21:25) verloren, dabei aber über weite Strecken eine Leistung gezeigt, die Mut macht für die bevorstehenden Heimspiele gegen den VfB Suhl an diesem Dienstag (19 Uhr) und Schwarz-Weiß Erfurt am Samstag. Die Erstliga-Volleyballerinnen aus Niederbayern konnten die angeschlagenen Alexis Hart, Magdalena Gryka und die von einer Corona-Infektion kurzfristig zurückgekehrte Beta Dumancic kaum einsetzen, hielten in den ersten beiden Sätzen trotzdem jeweils bis zur Satzmitte gut mit - da hätten "Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben", wie Trainer Florian Völker analysierte - und lagen im dritten Durchgang sogar 17:8 vorne, ehe Dresdens überragende Maja Storck, MVP mit 23 Zählern, mit fünf Punkten von der Aufschlaglinie die Wende einleitete. "Da war mehr drin", wusste Völker. Straubings Volleyballerinnen suchen hingegen weiter ihr Selbstvertrauen. Am Samstagabend gab es zu Hause ein ernüchterndes 0:3 (17:25, 24:26, 18:25) gegen Tabellennachbar Schwarz-Weiß Erfurt, bei dem vor allem im ersten Satz gar nichts gelang.