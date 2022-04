Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber ist beim Turnier in Stuttgart in der ersten Runde an Anett Kontaveit gescheitert. Die 34-Jährige unterlag der Weltranglistensechsten aus Estland nach gutem Start mit 6:3, 4:6, 4:6. Für Kerber war es die fünfte Niederlage in Serie. Kerber hatte ihr Heimturnier auf Sand 2015 und 2016 gewonnen, 2018 war sie dort in der zweiten Runde ebenfalls an Kontaveit gescheitert. Nach Stuttgart war die dreimalige Grand-Slam-Siegerin direkt aus Kasachstan gereist, wo sie bei Deutschlands 1:3 im Billie-Jean-King-Cup ihre zwei Einzel verloren hatte.

Vor 2550 von maximal möglichen 4500 Zuschauern erwischte die ehemalige Nummer eins der Welt gegen Kontaveit einen guten Start. Wie in Kasachstan konnte die 34-Jährige nach dem gewonnenen ersten Satz aber nicht nachlegen. Zu Beginn gelang es der dreimaligen Grand-Slam-Siegerin, der Stuttgart-Finalistin von 2019 ihr Spiel aufzuzwingen. Sie profitierte aber auch von leichteren Fehlern. Der Satzgewinn verlieh der Australian-Open- und US-Open-Siegerin von 2016 aber keine Sicherheit. Etwas fragend blickte sie in Richtung ihrer Box, als sie den Satzausgleich hinnehmen musste, der aus einem frühen Rückstand im zweiten Durchgang resultierte. Bei Kerber hatte sich die Fehlerquote erhöht. Als sie mit einem Doppelfehler auch im letzten Satz das frühe Break hinnehmen musste, winkte Kerber ab. Von 1:4 kämpfte sie sich zwar noch mal ran, die Wende glückte aber nicht mehr. Kontaveit war auch in den vergangenen Jahren eine Gegnerin, die ihr nicht lag: Nur eine von nun sechs Partien gewann Kerber.

Die deutsche Meisterin Eva Lys musste sich derweil einen Tag nach ihrem ersten Erfolg auf der WTA-Profitour derweil der Weltranglistenersten Iga Swiatek aus Polen deutlich mit 1:6, 1:6 geschlagen geben. "Jede Minute mit einer Spielerin wie ihr ist so viel wert wie eine Woche Training", sagte die 20-jährige Hamburgerin. Am Dienstag hatte die in Kiew geborene Qualifikantin als Nummer 342 der Weltrangliste die Schweizerin Viktorija Golubic in drei Sätzen aus dem Wettbewerb geworfen.