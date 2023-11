Maximilian Mechler ist als Bundestrainer der deutschen Skispringerinnen überraschnd zurückgetreten. "Wir haben bis zuletzt tolle Erfolge erzielt. Allerdings habe ich in den letzten Wochen erkannt, dass ich das Team nicht mehr so erreicht habe, wie es notwendig wäre, um diese Erfolge auch in Zukunft erreichen zu können", sagte der 39-Jährige laut Mitteilung des Deutschen Skiverbandes vom Mittwoch. "Obwohl ich den Zeitpunkt meines Rücktritts bedauere, bin ich fest davon überzeugt, dass dies der richtige konsequente Schritt ist", sagte der frühere Athlet.