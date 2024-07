Frauen-Nationalmannschaft:Alarm in Island

Horst Hrubesch ist alarmiert, das ungemütliche EM-Qualifikationsspiel in Island hat den Bundestrainer der DFB-Frauen wachgerüttelt: „Vielleicht war es der richtige Warnschuss zur richtigen Zeit. Wenn wir nicht 100 Prozent auf die Platte bringen, wird es für uns gegen jeden Gegner schwer“, sagte der 73-Jährige. Der eiskalte isländische Wind hatte ihm am Freitag deutlich weniger zu schaffen gemacht als die Leistung der deutschen Fußballerinnen: „Was wir gespielt haben, war einfach schlecht“, sagte Hrubesch nach dem 0:3, der höchsten DFB-Niederlage seit 2018.

13 Tage vor dem Start ins Olympia-Turnier gegen Australien (25. Juli) war die erste Niederlage in der EM-Qualifikation ein Denkzettel: „Wir sind ganz klar in der Verpflichtung, das beim nächsten Spiel komplett zu verändern – und in Richtung Olympia natürlich auch“, betonte Hrubesch. Schon am Dienstagabend gibt es in Hannover die Chance zur Wiedergutmachung, wenn zum Quali-Heimspiel gegen Österreich bis zu 40 000 Zuschauer erwartet werden: „Wir werden da ein anderes Gesicht zeigen“, verspricht der Bundestrainer.

Die Ergebnisse sind durch die bereits gesicherte Qualifikation für die EM in der Schweiz nicht relevant. „Wir haben nichts verloren“, betonte Verteidigerin Sarai Linder vom VfL Wolfsburg. Doch es geht nun um die Gesamtstimmung für die Sommerspiele in Paris. Hrubesch, der das Traineramt nach Olympia an Christian Wück, 51, abgibt, bestreitet in Hannover sein letztes Spiel vor deutschem Publikum.