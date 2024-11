Die deutschen Eishockey -Frauen haben zum ersten Mal den Deutschland Cup gewonnen. Nach Siegen gegen Frankreich (4:1) und die Slowakei (2:1) bezwang das Team von Bundestrainer Jeff MacLeod am Samstag vor mehr als 3000 Zuschauern in Landshut auch Ungarn 3:1 und holte sich souverän den Turniersieg. „Das ist die Belohnung für die Entwicklung und die harte Arbeit“, sagte Kapitänin Daria Gleißner. Im deutschen Frauen-Eishockey habe sich extrem viel getan.

DEB-Sportdirektor Christian Künast sagte: „Das war ein starkes Turnier und ein verdienter Erfolg. Wir haben durch die Siege Selbstvertrauen getankt vor der nächsten großen Aufgabe im Februar.“ Zu Beginn des kommenden Jahres trifft das deutsche Team dann in Bremerhaven in einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2026 unter anderem wieder auf Ungarn. Im vergangenen Jahr hatte es in Landshut noch heftige Niederlagen gegen die Top-Nationen Finnland und Tschechien gesetzt. In diesem Jahr kamen von Tag zu Tag mehr Zuschauer zu den Spielen der Frauen, „das hat voll motiviert“, sagte Torhüterin Sandra Abstreiter.