23. Juni 2019 WM in Frankreich Allez les Blö-ööö!

Die Franzosen entdecken langsam aber sicher bei ihrer Heim-WM ihr Herz für den Frauenfußball.

Das Team wurde selbst vom Verband FFF jahrzehntelang ignoriert - nun soll es endlich in Frankreich etabliert werden.

Noch nie hat eine Frankreich-Auswahl ein wichtiges Turnier gewonnen - nun trifft das Team auf Brasilien.

Von Leo Klimm , Paris

Der Kunde will ein Griezmann-Trikot für den Sohn, sonst nichts. "Natürlich!", sagt der Verkäufer. "Henry" oder "Le Sommer" bietet er nicht an. Im Laden des französischen Fußballverbands FFF in Paris, ganz in der Nähe des Eiffelturms, laufen die Geschäfte wie immer.

"Die Leute wollen Trikots mit den Namen von Griezmann oder Mbappé", den Stars der Männer-Nationalmannschaft, sagt der Verkäufer. Dass in Frankreich gerade eine Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ausgetragen wird und die Gastgeberinnen um den Titel mitspielen wollen, macht sich beim Hemden-Absatz dagegen nur sehr allmählich bemerkbar. "Tout doucement", ganz sachte, sagt der Mann vom Fan-Shop, steige die Nachfrage nach Trikots von Amandine Henry, der Kapitänin der Bleues . Das zweite E in Bleues ist wichtig - es zeigt an, dass es eben nicht um die Bleus geht, sondern orthografisch ebenso wie sportlich um die weibliche Form. Der Trikotverkäufer betont die weibliche Endung auch extra deutlich: Blö-ööö. So klingt das, wenn in Frankreich dieser Tage über Fußball gesprochen wird.

An diesem Sonntag treffen die Bleues nach drei gewonnenen Gruppenspielen im Achtelfinale ihrer Heim-WM auf die Fußballnation Brasilien. Und ganz sachte entdeckt das Land ein Herz für dieses Frauenteam. Die Franzosen neigen, wenn es um Fußball geht, nicht zu monatelangen euphorischen Exzessen. Dennoch tauchen jetzt überall im Land erste Anzeichen jener irrationalen Verbundenheit auf, die der Sport auszulösen vermag und die ein gesamtgesellschaftliches Ereignis ankündigen könnten. In manchen Bäckereien liegen wieder, wie vor einem Jahr zur Männer-WM, Brotlaibe in Fußballform aus. Einige Bistros haben sich blau-weiß-rot geschmückt und schalten für die Spiele der Nationalheldinnen in spe die Fernseher an. So viel Unterstützung kannten Henry und ihre Mitspielerinnen bisher nicht. "Es ist ein Kleinmädchentraum, diese Weltmeisterschaft in unserem Land zu spielen", sagt sie.

Das Publikum - das sich noch vertraut macht mit den Namen von Henry, Abwehrchefin Wendie Renard oder Stürmerin Eugénie Le Sommer - soll die zwölfte Frau sein. Es soll das Team zum Titel tragen, dem Ziel, das Trainerin Corinne Diacre ohne falsche Bescheidenheit ausspricht. Das Publikum und die Bleues sollen sich gegenseitig hochschaukeln: Mit dem sportlichen Erfolg soll die Identifikation mit dem Team kommen. Und mit der Identifikation der Erfolg. Damit die französischen Frauen den Männern gleich sind - also Weltmeisterinnen.

Noch nie hat eine Frankreich-Auswahl ein wichtiges Turnier gewonnen

Dem Verband FFF geht es bei dem Turnier auch darum, den Fußball der Frauen, den er selbst jahrzehntelang ignorierte, endlich in Frankreich zu etablieren. "Die Frau ist die Zukunft des Fußballs", mag Aimé Jacquet, der Trainer der Männer-Weltmeister von 1998, schon vor Jahrzehnten gepredigt haben. Das Frauenteam von Olympique Lyon hat seit 2011 sechsmal die Champions League des Klubfußballs gewonnen. Trotz alledem ist Frankreich, verglichen mit den USA oder Deutschland, im Frauenfußball unterentwickelt. Nur bei drei Vereinen der ersten Liga spielen ausschließlich Profis. Selbst im Nationalteam leben manche, etwa Mittelfeldspielerin Gaëtane Thiney, nicht vom Sport allein. Und: Noch nie hat eine Frankreich-Auswahl ein wichtiges Turnier gewonnen.

Die FFF erklärt die Weltmeisterschaft daher sowohl zur sportlichen als auch zur geschlechterpolitischen Herausforderung: "Die Hauptsache ist nicht, einfach 52 Spiele zu organisieren", sagt Frédérique Jossinet, die bei dem Verband für Frauenfußball verantwortlich ist. "Es geht darum, das weibliche Spiel im französischen Fußball und im Sport insgesamt endgültig durchzusetzen."

Die Spiele der Bleues sind ausverkauft

Das Publikum zeigt sich durchaus willig. Die Spiele der Bleues sind, anders als andere Partien der WM, ausverkauft. Mehr als 45 000 Zuschauer, oft ganze Familien, bejubelten im Pariser Prinzenpark den 4:0-Sieg im Eröffnungsspiel gegen Südkorea. "Mit so einer Begeisterung hatten wir nicht gerechnet", sagt Henry, eine Spur gerührt. Auch im Fernsehen schauen viele zu: Bis zu elf Millionen sahen die Gruppenspiele des Trikolore-Teams. Das sind fast so viele, wie 2018 die ersten WM-Spiele der französischen Männer verfolgten. Vom Erfolg überrascht, hat der Sender TF1 die Preise für Werbespots in den Halbzeitpausen glatt um 60 Prozent angehoben. Die Werbung, die da verbreitet wird, bestätigt wiederum, dass das Publikum für Fußball nach weiblicher Fasson breiter ist als das der Männer. Da läuft gleich nach dem Spot für einen PS-starken Geländewagen eine Reklame für weibliche Intimpflege.

Man kann die aufkeimende Zuwendung vieler Franzosen zu ihrem Nationalteam der Frauen als Vertrauensvorschuss werten. Abgesehen von der Partie gegen Südkorea, zeigten Corinne Diacres Spielerinnen bisher, dass sie technisch beschlagen sind, sich als Mannschaft aber schwertun gegen kampferprobte Gegner. Das Achtelfinale gegen die Brasilianerinnen wird in Frankreich noch als machbare Aufgabe eingeschätzt. Im Viertelfinale allerdings träfe die Mannschaft womöglich auf die USA, das herausragende Team schlechthin. Um da zu bestehen, müssen sich die Bleues steigern.

Sie haben selbst hohe Erwartungen geschürt. Lösen sie die nicht ein, könnten die alten Machos doch noch den Kampf gewinnen, der bei dem Turnier in Frankreich mit ausgetragen wird: den um die Deutungshoheit über den Frauenfußball im Land. Die alten Machos machen gerade gern von sich reden. Etwa der bekannte Philosoph Alain Finkielkraut, der über Fußballerinnen sagt: "So will ich keine Frauen sehen." Selbst im offiziellen WM-Sender TF1 lief ein Filmchen mit ungeniert sexistischem Unterton.

Kapitänin Henry weiß, was auf dem Spiel steht. "Wir haben eine Verantwortung gegenüber den Mädchen und den Frauen allgemein", sagt sie. "Ich rede hier nicht über Fußball. Es geht um den weiblichen Stolz."