16 Teams, ein Ziel: der Europameister-Titel. England geht als Titelverteidiger ins Turnier, Spanien als amtierender Weltmeister. Wann spielt Deutschland? Alle Termine im Überblick.

Von Michael Schnippert und Marko Zotschew

Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen findet in diesem Jahr von 2. bis 21. Juli 2025 in der Schweiz statt. In acht Städten werden insgesamt 31 Partien gespielt. Das Eröffnungsspiel sowie das Finale werden in Basel ausgetragen.

In unserem Spielplan zur Fußball-EM 2025 finden Sie alle Termine, Gruppen und Ergebnisse sowie Informationen zum Modus sowie den Stadien. Liveticker, Tabellen und Statistiken zu den Spielerinnen erhalten Sie zudem in unserem Datencenter.

Deutschland bei der Fußball-EM 2025

DFB-Frauen verlieren gegen Schweden : „Wir liegen im Moment ein bisschen am Boden“ Bloß weg und Frust bewältigen: Bei der höchsten deutschen EM-Niederlage der Geschichte wird deutlich, was den DFB-Frauen fehlt. Das 1:4 gegen die Schwedinnen stellt auch die Taktik von Trainer Wück infrage – im Viertelfinale gibt es zudem ein Problem. SZ Plus Von Anna Dreher ...

Spielplan zur Fußball-EM der Frauen 2025 in der Schweiz

Alle Spiele der Fußball-EM 2025 im Überblick

Viertelfinale

16. Juli in Genf: Norwegen - Italien 1:2

17. Juli in Zürich: Schweden - England 2:2, 2:3 i.E.

18. Juli in Bern: Spanien - Schweiz 2:0

19. Juli in Basel: Frankreich - Deutschland 1:1, 5:6 i.E.

Halbfinale

Dienstag, 22. Juli, 21 Uhr in Genf: England - Italien (HF1)

Mittwoch, 23. Juli, 21 Uhr in Zürich: Deutschland - Spanien (HF2)

Finale

Sonntag, 27. Juli, 18 Uhr in Basel: Sieger HF1 - Sieger HF2, ZDF

1. Spieltag

2. Juli in Thun: Island - Finnland 0:1 (Gruppe A)

2. Juli in Basel: Schweiz - Norwegen 1:2 (Gruppe A)

3. Juli in Sion: Belgien - Italien 0:1 (Gruppe B)

3. Juli in Bern: Spanien - Portugal 5:0 (Gruppe B)

4. Juli in Genf: Dänemark - Schweden 0:1 (Gruppe C)

4. Juli in St. Gallen: Deutschland - Polen 2:0 (Gruppe C)

- Polen 2:0 (Gruppe C) 5. Juli in Luzern: Wales - Niederlande 0:3 (Gruppe D)

5. Juli in Zürich: Frankreich - England 2:1 (Gruppe D)

2. Spieltag

6. Juli in Sion: Norwegen - Finnland 2:1 (Gruppe A)

6. Juli in Bern: Schweiz - Island 2:0 (Gruppe A)

7. Juli in Thun: Spanien - Belgien 6:2 (Gruppe B)

7. Juli in Genf: Portugal - Italien 1:1 (Gruppe B)

8. Juli in Basel: Deutschland - Dänemark 2:1 (Gruppe C)

- Dänemark 2:1 (Gruppe C) 8. Juli in Luzern: Polen - Schweden 0:3 (Gruppe C)

9. Juli in Zürich: England - Niederlande 4:0 (Gruppe D)

9. Juli in St. Gallen: Frankreich - Wales 4:1 (Gruppe D)

Deutschland bei der Fußball-EM : Die „kleine Nüsken“ ist längst groß Durch die Verletzung von Giulia Gwinn ist auch Sjoeke Nüsken in der Hierarchie des deutschen Nationalteams aufgerückt. Beim 2:1 gegen Dänemark zeigt sie, warum. SZ Plus Von Anna Dreher ...

3. Spieltag

10. Juli in Genf: Finnland - Schweiz 1:1 (Gruppe A)

10. Juli in Thun: Norwegen - Island 4:3 (Gruppe A)

11. Juli in Bern: Italien - Spanien 1:3 (Gruppe B)

11. Juli in Sion: Portugal - Belgien 1:2 (Gruppe B)

12. Juli in Zürich: Schweden - Deutschland 4:1 (Gruppe C)

4:1 (Gruppe C) 12. Juli in Luzern: Polen - Dänemark 3:2 (Gruppe C)

13. Juli in Basel: Niederlande - Frankreich 2:5 (Gruppe D)

13. Juli in St. Gallen: England - Wales 6:1 (Gruppe D)

Schweizerin Alisha Lehmann : „Je mehr ihr sagt, desto mehr Lippenstift!“ Bei der Fußball-EM sitzt Alisha Lehmann fast nur auf der Bank. Berühmt ist sie trotzdem – als Influencerin mit 16 Millionen Followern. Mit ihrer Art des Erfolgs zieht sie auch Hass und Häme auf sich. SZ Plus Von Felix Haselsteiner ...

Doku zum Start der Fußball-EM : „Jule ist abseits des Platzes schon eher verpeilt“ Bei der EM in der Schweiz werden auch Giulia Gwinn, Sjoeke Nüsken und Jule Brand im Fokus stehen. Eine ARD-Doku widmet sich diesen Fußballerinnen – unaufgeregt und unverstellt. SZ Plus Von Anna Dreher ...

Gruppen und Modus der EM 2025

Die Vorrunde der Fußball-EM der Frauen besteht aus vier Gruppen mit je vier Mannschaften, wer nach der Gruppenphase auf Platz eins oder zwei steht, zieht ins Viertelfinale ein. Für mindestens zwei starke Nationen ist demnach bereits nach der Vorrunde Schluss, denn mit Dänemark, Schweden und Deutschland sowie Niederlande, Frankreich und England sind zwei Gruppen mit mehreren starken Teams besetzt.

Deutscher Kader bei der EM 2025

Am 12. Juni gab Bundestrainer Christian Wück den DFB-Kader für die EM 2025 bekannt. Auf die meisten Länderspiele kam zum Zeitpunkt der Bekanntgabe Sara Däbritz mit 108 Einsätzen. Die meisten Tore verbucht Lea Schüller vor ihrer Mannschaftskameradin vom FC Bayern Klara Bühl. Der Kader im Überblick (Stand: 12.6.):

Tor: Ann-Katrin Berger (NJ/NY Gotham FC, 34 Jahre, 22 Länderspiele, 0 Tore), Stina Johannes (Eintracht Frankfurt, 25, 3, 0), Ena Mahmutovic (Bayern München, 21, 1, 0)

(NJ/NY Gotham FC, 34 Jahre, 22 Länderspiele, 0 Tore), (Eintracht Frankfurt, 25, 3, 0), (Bayern München, 21, 1, 0) Abwehr: Giulia Gwinn (Bayern München, 25, 63, 14), Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg, 33, 83, 5), Franziska Kett (Bayern München, 20, 3,0), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt, 25, 34, 1), Rebecca Knaak (Manchester City, 28, 4, 0), Sarai Linder (VfL Wolfsburg, 25, 25, 1), Janina Minge (VfL Wolfsburg, 26, 21, 1), Carlotta Wamser (Eintracht Frankfurt, 21, 2, 0)

(Bayern München, 25, 63, 14), (VfL Wolfsburg, 33, 83, 5), (Bayern München, 20, 3,0), (Eintracht Frankfurt, 25, 34, 1), (Manchester City, 28, 4, 0), (VfL Wolfsburg, 25, 25, 1), (VfL Wolfsburg, 26, 21, 1), (Eintracht Frankfurt, 21, 2, 0) Mittelfeld/Angriff: Jule Brand (VfL Wolfsburg, 22, 60, 9), Klara Bühl (Bayern München, 24, 67, 28), Selina Cerci (TSG Hoffenheim, 25, 9, 5), Sara Däbritz (Olympique Lyon, 30, 108, 18), Linda Dallmann (Bayern München, 30, 67, 14), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt, 27, 39, 17), Giovanna Hoffmann (RB Leipzig, 26, 7, 3), Sydney Lohmann (Bayern München, 24, 39, 6), Sjoeke Nüsken (FC Chelsea, 24, 45, 5), Lea Schüller (Bayern München, 27, 75, 52), Elisa Senß (Eintracht Frankfurt, 27, 21, 2), Cora Zicai (SC Freiburg, 20, 3, 2)

DFB-Kapitänin Giulia Gwinn : Die Schweinsteigerin Erst zwei Kreuzbandrisse, dann Kapitänin: Giulia Gwinn folgt bei den DFB-Frauen auf Alexandra Popp. Ihre Art zu führen wird sich unterscheiden, in einem Punkt aber orientiert sich die 25-Jährige an ihrer Vorgängerin – und an einer Ikone des FC Bayern. SZ Plus Von Anna Dreher ...

Bundestrainer Christian Wück

Nach dem olympischen Fußballturnier 2024 folgte Christian Wück als Bundestrainer auf Interimscoach Horst Hrubesch, der in Paris mit der DFB-Elf Bronze holte. Wück spielte zu seiner aktiven Zeit unter anderem beim 1. FC Nürnberg und beim Karlsruher SC, für die deutsche Nationalmannschaft kommt er auf 14 Einsätze bei der U-21.

2012 begann Wück als Junioren-Trainer beim DFB und betreute dort bis 2023 zahlreiche Jahrgänge. Sein letztes Jahr als Junioren-Trainer beim DFB sollte auch sein erfolgreichstes werden, Wück gewann mit der U-17 im Juni 2023 die EM und sechs Monate später den WM-Titel in Indonesien. Für Wück ist es das erste große Turnier als Cheftrainer der Frauen-Nationalmannschaft.

Fußball-EM der Frauen live im TV und Livestream

Alle 31 Begegnungen werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Einige Spiele sind nur im Livestream zu sehen. In der Vorrunde zeigt die ARD zwei Spiele, das ZDF ein Spiel des DFB-Teams. Kommt das Team von Christian Wück ins Viertelfinale, würde das Spiel im ZDF laufen. Bei einem Einzug ins Halbfinale ist die ARD wieder an der Reihe. Das Finale läuft dann wiederum im Zweiten.

Stadien und Spielorte im Überblick

Acht Städte sind Gastgeber bei der EM. Alle K.o.-Spiele werden in den vier größten Stadien gespielt, Basel hat das Eröffnungsspiel und das Finale. Das Fassungsvermögen der jeweiligen Stadien beruht auf Daten der offiziellen Uefa-Webseite.

St. Jakob-Park, Basel

St. Jakob-Park in Basel. (Foto: Denis Balibouse/Reuters)

Der St. Jakob-Park ist das größte Stadion der Schweiz und bietet Platz für 35 689 Zuschauer. Es ist bekannt als Heimstadion des FC Basel und war bereits Austragungsort der Männer-EM 2008. Hier wird das Eröffnungsspiel sowie das Finale der Frauen-EM 2025 ausgetragen.

Kapazität: 35 689 Plätze

Erbaut: 2001

Spiele: 3x Gruppenphase, Viertelfinale, Finale

Stadion Wankdorf, Bern

Mit einer Kapazität von 32 997 Zuschauern ist das Stadion Wankdorf die Heimstätte der Young Boys Bern. Es wurde 2005 neu erbaut. Im Vorgängerstadion holten die deutschen Männer 1954 beim „Wunder von Bern“ den ersten Weltmeistertitel. Während der EM 2025 werden hier drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale stattfinden.

Kapazität: 32 997 Plätze

Erbaut: 1925 (neu gebaut 2005)

Spiele: 3x Gruppenphase, Viertelfinale

Stade de Genève, Genf

Das Stade de Genève, das 30 950 Zuschauern Platz bietet, liegt in der Gemeinde Lancy und ist die Heimat von Servette FC. Es war ebenfalls ein Spielort der Männer-EM 2008 und liegt auf dem Gelände eines ehemaligen Schlachthofs.

Kapazität: 30 950 Plätze

Baujahr: 2003

Spiele: 3x Gruppenphase, Viertelfinale, Halbfinale

Letzigrund Stadion, Zürich

Das Letzigrund in Zürich, bekannt als Leichtathletik- und Fußballstadion, hat eine Kapazität von 24 186 Zuschauern. Neben Gruppenspielen wird es auch ein Viertel- und ein Halbfinale der Frauen-EM 2025 ausrichten. Normalerweise spielen hier der FC Zürich und der Grasshopper Club Zürich.

Kapazität: 24 186 Plätze

Baujahr: 1925 (neu erbaut 2007)

Spiele: 3x Gruppenphase, Viertelfinale, Halbfinale

Kybunpark, St. Gallen

In St. Gallen finden im Kybunpark bis zu 18 861 Zuschauer Platz. Das Stadion, die Heimat des FC St. Gallen, ist mit 652 Metern über dem Meeresspiegel das höchstgelegene Stadion im Schweizer Profifußball.

Kapazität: 18 861 Plätze

Baujahr: 2008

Spiele: 3x Gruppenphase

Swissporarena, Luzern

Die Swissporarena in Luzern, mit einer Kapazität von 16 496 Zuschauern, ist die Heimat des FC Luzern. Sie wird ausschließlich Gruppenspiele der Frauen-EM 2025 beherbergen. Das Stadion hat eine goldene Fassade aus eloxierten Aluminiumprofilen.

Kapazität: 16 496 Plätze

Baujahr: 2008

Spiele: 3x Gruppenphase

Stade de Tourbillon, Sion

Das Tourbillon-Stadion in Sion bietet Platz für 9752 Zuschauer. Es wurde 1968 eröffnet und mehrfach renoviert. Im Stadion des FC Sion werden ausschließlich Gruppenspiele ausgetragen.

Kapazität: 9752 Plätze

Baujahr: 1968 (mehrfach renoviert)

Spiele: 3x Gruppenphase

Stockhorn Arena, Thun

Die Stockhorn-Arena ist das zweitkleinste Stadion des Turniers mit 10 187 Plätzen. Es liegt im Berner Oberland und ist die Heimstätte des FC Thun. Auch hier werden Gruppenspiele stattfinden.