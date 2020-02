Der Papa war der Letzte, mit dem sie vor dem Finale sprach; er begleitete sie in die Halle. Der Papa war auch der Erste, an den sich Sofia Kenin nach dem Matchball wandte. Fast wäre sie zu ihm in die Spielerbox auf der Tribüne geklettert, doch der Stuhl, auf den sie stieg, war zu niedrig. So streckte sie ihm nur kurz die Hand entgegen, dann trabte sie zurück aufs Feld zur Entgegennahme der Trophäe. "Mein Traum ist offiziell wahr geworden", sagte sie in ihrer kleinen Rede: "Wenn ihr einen Traum habt, verfolgt ihn, denn Träume werden wahr." Das ist bislang der letzte Eintrag in der bemerkenswerten Familienchronik der Kenins.

Sofia Kenin, 21, ist die Überraschungssiegerin der Australian Open. Nicht nur, weil sie in ihrem ersten Endspiel eines derart wichtigen Turniers gleich den Titel eroberte. Sondern auch, weil sie eine zweimalige Grand-Slam-Siegerin, die fünf Jahre ältere Spanierin Garbine Muguruza, dank ihres druckvollen, variablen Spiels und ihrer eisernen Nerven drei Sätzen lang 4:6, 6:2, 6:2 in Schach hielt. Wozu sie fähig ist, hatte sie allerdings schon im Laufe der vergangenen beiden Wochen in Melbourne unter Beweis gestellt, als sie im Achtelfinale erst das 15-jährige US-Tenniswunderkind Cori Gauff aus dem Turnier beförderte und im Halbfinale dann Australiens Weltranglistenerste Ashleigh Barty bezwang.

Schon als Dreijährige hatte sie ein Raquet in der Hand

Die entscheidende Episode in dem Familienalbum der Kenins aber beginnt bereits an jenem Tag, als ihre Eltern, Alexander und Lena, die Sache packten und die Sowjetunion Richtung New York verließen, um den Kindern "ein besseres Leben zu ermöglichen", wie der Vater in Melbourne erzählte. Sofia wuchs in den Vereinigten Staaten auf. Angeleitet vom Papa, der nach eigener Aussage ein schlechter Tennisspieler war, hatte sie schon als Dreijährige ein Raquet in der Hand. Als sie sechs war und 2005 bei einem Turnier in Sunrise/Florida spielte, erklärte sie einem Reporter, dass ihr Berufswunsch Tennisprofi sei: "Weil ich ein Champion und die Nummer eins sein will." Das Video von diesem Interview bringt Sofia Kenin heute noch zum Lachen. Besonders, weil das kleine Mädchen bei der Gelegenheit dem Fernsehmann auch sehr ernsthaft erläuterte, wie es den Aufschlag seines damaligen Lieblingsspielers Andy Roddick zurückzuschlagen gedachte: "Früh ´drauf vorbereiten, und mit kurzer Ausholbewegung." Roddick, das nur am Rande, ist als ein Brachial-Aufschläger mit Ballgeschwindigkeiten von bis zu 249 km/h in die Annalen seines Sports eingegangen.

Als Champion darf sich Kenin nun also feiern lassen, und zwar früher als gedacht. Tatsächlich ist sie nun sogar als die jüngste Siegerin in Melbourne seit der Russin Maria Scharapowa, ihrem großen Vorbild, vor zwölf Jahren. Auch wenn Naomi Osaka aus Japan, die Vorjahressiegerin, nur 22 Tage älter war. Für dieses Jahr hatte Kenin als Höhepunkt eigentlich die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio eingeplant, wenngleich sie mit der Empfehlung von drei Turniertiteln der WTA-Tour aus dem Jahr 2019 (in Hobart, Mallorca, Guangzhou) und einem Drittrundensieg über Serena Williams bei den French Open nach Australien kam.

Im Finale gegen Muguruza, das selten hochklassig, aber spannend war, wirkte sie oft mutiger als die Gegnerin, die 2016 in Paris und 2017 in Wimbeldon triumphiert hatte. Muguruza wird seit dieser Saison wieder von Conchita Martinez trainiert und hat unter Anleitung der früheren Weltklassespielerin zu alter Stärke gefunden. Am Samstag indes unterliefen ihr ungewöhnlich viele Fehler, 45 an der Zahl. Und das Match kippte zugunsten von Kenin, als es der jungen US-Amerikanerin beim Stand von 2:2 und 0:40 im dritten Satz gelang, den Punkt noch zu retten. "Danach", sagte sie, "habe ich gebrannt, da wusste ich, dass ich mir die Trophäe schnappen kann."

Muguruza beendete ein für sie traurig verlaufenes Finale mit einem Doppelfehler. Und Kenin schickte noch einen Gruß an ihren Vater: "Ich habe ihm zu danken. Wir haben beide davon geträumt."