Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hofft im Saisonendspurt nach der Meisterschaft der Männer auch auf einen Erfolg der Frauen. Er sei viel mit deren Direktorin Bianca Rech im Austausch, sagte der 52-Jährige am Dienstag: „Sie haben uns immer vorgelegt. Sie waren zuerst im Pokal-Halbfinale, sie waren zuerst im Champions-League-Halbfinale. Dann habe ich immer gesagt, wir müssen nachziehen, wir müssen nachziehen. Jetzt durften wir als erstes die Meisterschaft feiern, dann müssen sie jetzt nachziehen.“

Während sich die Männer am Sonntag mit einem 4:2 (3:1) gegen den VfB Stuttgart den Titel vorzeitig gesichert hatten, können die Münchnerinnen ihren ersten Matchball am Mittwoch (18 Uhr/Dazn und Magentasport) bei Union Berlin verwandeln. Ihre achte Meisterschaft – die vierte in Serie – ist ihnen nur noch theoretisch zu nehmen, 13 Punkte beträgt ihr Vorsprung auf Wolfsburg fünf Partien vor Schluss. „Es ist großartig und zeigt aber auch, wie stark der FC Bayern ist“, sagte Eberl: „Es macht einfach Spaß, wenn du als Klub so einen Erfolg hast und man sich gegenseitig ein Stück weit motiviert, sich unterstützt.“

„Eigentlich sollte die Allianz Arena ausverkauft sein“, findet Vincent Kompany

Dass für beide Teams das Triple möglich ist, sei „außergewöhnlich“, betonte Eberl: „Ich weiß gar nicht, ob es das im europäischen Fußball schon mal gab.“ Der FC Bayern investiert mehr in den Frauenfußball – und Direktorin Rech geht mit dem Geld offensichtlich klug um. Offizielle Angaben zum Etat gibt es nicht, er gilt aber als der höchste der Liga. Viel Ballbesitz, viele Pässe, hohes Pressing und Offensivlust kennzeichnen die bayerische Dominanz unter Trainer José Barcala. Angeführt von der Dänin Pernille Harder hat das Team bereits 81 Tore erzielt, 21 mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison.

Um ihre Chancen auf den Königsklassen-Coup zu wahren, müssen sich die Münchnerinnen im Halbfinal-Hinspiel allerdings gegen den FC Barcelona vor heimischer Kulisse am Samstag (18.15 Uhr) eine gute Ausgangslage verschaffen. Auch Trainer Vincent Kompany blickt voller Vorfreude auf das Duell seiner Vereinskolleginnen mit dem spanischen Spitzenklub. Die Partie werde von der „allerhöchsten“ Qualität in Europa sein, betonte der 40-Jährige: „Eigentlich sollte die Allianz Arena ausverkauft sein, das ist meine Meinung.“ Die Männer treffen erst am 28. April auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain. „Hoffentlich bekommen wir auch ein bisschen dieses Momentum von unseren Frauen mit“, sagte Kompany: „Aber wir schauen auf jeden Fall, was sie machen werden.“