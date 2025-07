Das Viertelfinale der DFB-Frauen gegen Frankreich war ein Spiel, das alle Beteiligten und auch viele Zuschauer euphorisiert hat. Drama, Aufopferung, Elfmeterschießen, es beinhaltete alle Zutaten eines Klassikers. Und am Ende stand die Erkenntnis: Die deutsche Elf hat es tatsächlich ins EM-Halbfinale geschafft. Am Mittwoch heißt dort der Gegner Spanien und wenn alles normal läuft, wird das wieder ein Duell mit emotionalem Potenzial.

Wie schwierig und eng es gegen die Französinnen war, welche Heldinnen aus dieser Partie hervorgingen und was es nun alles gegen die Spanierinnen benötigt, soll in dieser Folge von „Und nun zum Sport“ beantwortet werden. Moderator dieses SZ-Fußballtalks ist Jonas Beckenkamp – zu Gast sind auch in der aktuellen Sendung wieder zwei fachkundige Gäste: Die EM-Experten Felix Haselsteiner und Anna Dreher haben sich aus Zürich zugeschaltet. Sie erzählen von ihren Erlebnissen beim Viertelfinale und ordnen die Chancen der Deutschen in der nächsten Runde ein.

