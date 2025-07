112 Minuten verteidigt Deutschland gegen Spanien, dann unterläuft ausgerechnet Ann-Katrin Berger der entscheidende Fehler. Über ein Aus mit tragischer Note, das für den Beginn einer Entwicklung stehen soll.

Von Anna Dreher, Zürich

Dieser eine besondere Gast hatte sich eigentlich erst für Sonntag angekündigt. Aber nun saß der Großvater von Ann-Katrin Berger doch schon auf der Tribüne des Zürcher Letzigrund-Stadions hinter der Bank des deutschen Nationalteams. Übergezogen hatte er sich das Torwarttrikot mit der Nummer 92, so alt ist Opa Herbert im Juni geworden. Und noch bevor das Halbfinale dieser Fußball-Europameisterschaft am Mittwoch begonnen hatte, schickte er seiner Enkelin ein klares Signal, als die sich noch entspannt im Trainingsanzug mit ihren Mitspielerinnen den Fußballplatz anschaute: Sein Daumen ging nach oben, so wie er es ihr sonst per E-Mail als Kommentar nach guter Leistung schickt.