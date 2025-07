Der Traum vom Titel lebt: Italien ist auch dank der zweifachen Torschützin Cristiana Girelli bei der Fußball-EM überraschend als erstes Team ins Halbfinale gestürmt. Die Kapitänin schoss die Azzurre im Viertelfinale in Genf gegen die favorisierten Norwegerinnen zu einem verdienten 2:1 (0:0), Italien steht nach einer entschlossenen Vorstellung damit erstmals seit 28 Jahren wieder in einem EM-Halbfinale.Norwegens Führungsspielerin Ada Hegerberg verlässt die Schweiz trotz ihres Treffers zum zwischenzeitlichen 1:1 (66.) enttäuscht; Girelli ließ Italien mit ihren Toren in der 50. und 90. Minute jubeln.