Fußball-EM in der Schweiz Deutschland gewinnt – und macht sich große Sorgen um die Kapitänin 4. Juli 2025, 23:17 Uhr | Lesezeit: 3 Min. |

Giulia Gwinn geht verletzt vom Platz und rechnet offenbar bereits mit einer schlimmeren Verletrzung. (Foto: Martin Meissner/AP/dpa)

In einem lange zerfahrenen Auftaktspiel gegen Polen werden die DFB-Frauen erst in der zweiten Halbzeit besser – und setzen sich mit 2:0 durch. Doch der Blick geht zu Kapitänin Giulia Gwinn, die sich am Knie verletzt und früh ausgewechselt werden muss.

Von Anna Dreher, St. Gallen

