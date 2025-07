Mit einem 2:1 gegen Dänemark macht die DFB-Elf einen großen Schritt Richtung Viertelfinale und widmet den Sieg ihrer verletzten Kapitänin. Das Team zeigt aber nicht nur seine Stärken.

Von Anna Dreher, Basel

Zweimal schon an diesem Abend hatte der Videoassistent die deutschen Fußballerinnen im St. Jakob-Park von Basel aus ihrer Euphorie gerissen. Bis Schiedsrichterin Catarina Ferreira Campos in der 54. Minute zum Bildschirm trabte, sich die Szene zwischen Linda Dallmann und der Dänin Katrine Veje genauer anschaute. Lea Schüller folgte ihr und hatte schon bald genug gesehen, um zum Strafraum zu Sjoeke Nüsken zu laufen. Den Ball in der Hand wartete Nüsken, bis der Pfiff ertönte, der das zweite Gruppenspiel bei dieser Europameisterschaft drehen sollte: Elfmeter. Nüsken. Tor.