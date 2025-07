Zweikämpfe führen, Emotionen nutzen, füreinander rennen und kämpfen: Das EM-Viertelfinale der deutschen Fußballerinnen unterstreicht den Wert der klassischen Tugenden, die gerade in einem Turnier wichtiger sein können als das reine Talent.

Klara Bühl hatte im Prinzip sogar schon angekündigt, was am Samstagabend bei diesem Fußballspiel passieren würde, für das sich nun in der Nachbetrachtung von „dramatisch“ über „spektakulär“ bis „historisch“ jeder den Superlativ seiner Wahl suchen kann – alle sind zutreffend. Ein paar Tage vor dem abschließenden Viertelfinale dieser Europameisterschaft saß sie auf der Pressekonferenz und referierte, was ihrer Meinung nach für einen Erfolg gegen Frankreich nötig sein würde: eklig sein in den Zweikämpfen, die Gegnerinnen bloß nicht in den Rhythmus kommen lassen. „Ich glaube, dass man da unglaublich viel über Emotionen machen kann“, sagte Bühl, „wir müssen das Spiel einfach mit Leben füllen, man muss von außen sehen, dass wir das wollen!“