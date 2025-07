Pressestimmen zum deutschen EM-Viertelfinale„Deutschland übersteht das Haareraufen“

Le Parisien: „Schreckliche Ernüchterung für Les Bleues. In Basel erwachten die Dämonen und riefen Bilder der typischen Verzweiflung der Besiegten hervor, genau in dem Moment, als Alice Sombath den letzten Elfmeter für Frankreich verschoss.“

Le Figaro: „Grausames Ende eines Traums. Und eine schreckliche Enttäuschung.“

Spanien

Marca: „Berger rettet Deutschland. Das Duell zwischen Frankreich und Deutschland war eine wahre Bewährungsprobe für Glauben, Mut und Durchhaltevermögen. Dieses Team kennt keine Grenzen: Als alles bergab zu laufen schien, hielten sie am Epos fest ... und das Epos war in Schwarz und Weiß gekleidet.“

AS: „Die Heldin hat einen Namen: Ann-Katrin Berger. Die deutsche Torhüterin rettete ihr Team, als es nach Hendrichs unfassbarem Fehler in Rückstand geriet und eine Spielerin weniger hatte.“

Mundo Deportivo: „Berger vollbringt Wunder und Deutschland ist Spaniens Rivale im Halbfinale. Ann-Katrin Berger. Ein Name genügt, um zusammenzufassen, was im St. Jakob-Park vor 34 128 Zuschauern geschah, die den bislang markantesten Auftritt der Europameisterschaft erlebten.“

DFB-Team in der Einzelkritik : Berger versetzt Glauben Kathrin Hendrich sieht die ungewöhnlichste rote Karte der DFB-Geschichte, weil sie ihrer Gegnerin an den Haaren zieht. Sjoeke Nüsken beweist ihre neue Kopfballstärke – und Ann-Katrin Berger brilliert in mehreren Rollen. SZ Plus Von Felix Haselsteiner ...

England

The Guardian: „Die Torhüterin Ann-Katrin Berger zeigte eine der besten Paraden bei einer Europameisterschaft jemals, als Deutschland mit einer mutigen Leistung von zehn Spielerinnen Frankreich in einer dramatischen Nacht in Basel das EM-Halbfinale streitig machte. In einer packenden Partie mit vielen unvorhersehbaren Momenten, darunter eine schockierende, frühe rote Karte, ein Drama um den Videoschiedsrichter, zwei Elfmeter und zwei nicht anerkannte Tore für Frankreich, war es am Ende die bekannte Erkenntnis, dass Deutschlands mentale Stärke im Elfmeterschießen überragend war, die zum Ausscheiden der französischen Mannschaft führte.“

BBC: „Deutschland trotzte allen Erwartungen in einer chaotischen Begegnung, besiegte Frankreich im Elfmeterschießen und erreichte das Halbfinale der EURO 2025 – obwohl es ab der 13. Minute mit zehn Spielerinnen spielte. Torhüterin Ann-Katrin Berger, die den ganzen Abend herausragende Paraden gezeigt hatte, war die Heldin.“

Daily Mail: „Ein deutscher Star wird vom Platz gestellt, nachdem sie einen Elfmeter verschuldete, weil sie einer französischen Spielerin im Viertelfinale der EURO 2025 brutal an den HAAREN gezogen hatte. Es war ein bizarrer Vorfall – doch ihre Teamkolleginnen retten sie mit einem Sieg.“

The Independent: „Deutschland übersteht das Haareraufen, während Frankreich den Kopf und das Viertelfinale der EM 2025 verliert.“

Schweiz

Blick: „Mega-Save und Elfmeter-Show: Berger führt DFB-Auswahl ins Halbfinal – Rotsünderin Hendrich sorgt für haarige Penaltyszene. Eine frühe rote Karte, zwei Penaltys in der regulären Spielzeit, zwei aberkannte Tore und Deutschland, das Frankreich trotz langer Unterzahl im Elfmeterschießen niederringt. Der EM-Viertelfinal in Basel vor 34 128 Fans liefert reichlich Gesprächsstoff.“

Tagesanzeiger: „Penaltyheldin Ann-Katrin Berger führt die deutschen Fussballerinnen nach einem furiosen Duell gegen Frankreich in den EM-Halbfinal. Nach dem Nervenspiel vom Punkt und einem 6:5 im Elfmeterschießen darf das famos kämpfende DFB-Team im Viertelfinal auch dank der stark parierenden Schlussfrau jubeln.“