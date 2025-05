Von Michael Schnippert und Marko Zotschew

Die Fußball-Europameisterschaft der Frauen findet in diesem Jahr von 2. bis 21. Juli 2025 in der Schweiz statt. In acht Städten werden insgesamt 31 Partien gespielt. Das Eröffnungsspiel findet wie das Finale in Basel statt.

In unserem Spielplan zur Fußball-EM 2025 finden Sie alle Termine, Gruppen und Ergebnisse sowie Informationen zum Modus sowie den Stadien. Liveticker, Tabellen und Statistiken zu den Spielerinnen erhalten Sie zudem in unserem Datencenter.

Gruppen und Modus der EM 2025

Die Vorrunde der Fußball-EM der Frauen besteht aus vier Gruppen mit je vier Mannschaften, wer nach der Gruppenphase auf Platz eins oder zwei steht, zieht ins Viertelfinale ein. Für mindestens zwei starke Nationen ist demnach bereits nach der Vorrunde Schluss, denn mit Dänemark, Schweden und Deutschland sowie Niederlande, Frankreich und England sind zwei Gruppen ausgeglichen besetzt.

Deutschland bei der Fußball-EM 2025

Die DFB-Auswahl hat eine vergleichsweise starke Gruppe erwischt, mit Dänemark und Schweden warten in der Vorrunde zwei unangenehme Gegner auf das Nationalteam.

Freitag, 4. Juli, 21 Uhr in St. Gallen: Deutschland - Polen, ARD

Dienstag, 8. Juli, 18 Uhr in Basel: Deutschland - Dänemark, ARD

Samstag, 12. Juli, 21 Uhr in Zürich: Schweden - Deutschland, ZDF

Spielplan zur Fußball-EM der Frauen 2025 in der Schweiz

Alle Spiele der Fußball-EM im Überblick

In der Gruppenphase gibt es zwei Anstoßzeiten, 18 und 21 Uhr. Ab dem Viertelfinale wird pro Tag eine Partie gespielt, die um 21 Uhr beginnt.

1. Spieltag

Mittwoch, 2. Juli, 18 Uhr in Thun: Island - Finnland (Gruppe A), ARD

Mittwoch, 2. Juli, 21 Uhr in Basel: Schweiz - Norwegen (Gruppe A), ARD

Donnerstag, 3. Juli, 18 Uhr in Sion: Belgien - Italien (Gruppe B), ZDF

Donnerstag, 3. Juli, 21 Uhr in Bern: Spanien - Portugal (Gruppe B), ZDF

Freitag, 4. Juli, 18 Uhr in Genf: Dänemark - Schweden (Gruppe C), ARD

Freitag, 4. Juli, 21 Uhr in St. Gallen: Deutschland - Polen (Gruppe C), ARD

Samstag, 5. Juli, 18 Uhr in Luzern: Wales - Niederlande (Gruppe D), ZDF

Samstag, 5. Juli, 21 Uhr in Zürich: Frankreich - England (Gruppe D), ZDF

2. Spieltag

Sonntag, 6. Juli, 18 Uhr in Sion: Norwegen - Finnland (Gruppe A), ARD

Sonntag, 6. Juli, 21 Uhr in Bern: Schweiz - Island (Gruppe A), ARD

Montag, 7. Juli, 18 Uhr in Thun: Spanien - Belgien (Gruppe B), ZDF

Montag, 7. Juli, 21 Uhr in Genf: Portugal - Italien (Gruppe B), ZDF

Dienstag, 8. Juli, 18 Uhr in Basel: Deutschland - Dänemark (Gruppe C), ARD

Dienstag, 8. Juli, 21 Uhr in Luzern: Polen - Schweden (Gruppe C), ARD

Mittwoch, 9. Juli, 18 Uhr in Zürich: England - Niederlande (Gruppe D), ZDF

Mittwoch, 9. Juli, 21 Uhr in St. Gallen: Frankreich - Wales (Gruppe D), ZDF

3. Spieltag

Donnerstag, 10. Juli, 21 Uhr in Genf: Finnland - Schweiz (Gruppe A), ZDF

Donnerstag, 10. Juli, 21 Uhr in Thun: Norwegen - Island (Gruppe A), Sportstudio-Livestream

Freitag, 11. Juli, 21 Uhr in Bern: Italien - Spanien (Gruppe B), ARD

Freitag, 11. Juli, 21 Uhr in Sion: Portugal - Belgien (Gruppe B), Sportschau-Livestream

Samstag, 12. Juli, 21 Uhr in Zürich: Schweden - Deutschland (Gruppe C), ZDF

Samstag, 12. Juli, 21 Uhr in Luzern: Polen - Dänemark (Gruppe C), Sportstudio-Livestream

Sonntag, 13. Juli, 21 Uhr in Basel: Niederlande - Frankreich (Gruppe D), ARD

Sonntag, 13. Juli, 21 Uhr in St. Gallen: England - Wales (Gruppe D), Sportschau-Livestream

Viertelfinale

Mittwoch, 16. Juli, 21 Uhr in Genf: Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B (VF1)

Donnerstag, 17. Juli, 21 Uhr in Zürich: Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D (VF3)

Freitag, 18. Juli, 21 Uhr in Bern: Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A (VF2)

Samstag, 19. Juli, 21 Uhr in Basel: Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C (VF4)

Halbfinale

Dienstag, 22. Juli, 21 Uhr in Genf: Sieger VF3 - Sieger VF1 (HF1)

Mittwoch, 23. Juli, 21 Uhr in Zürich: Sieger VF4 - Sieger VF2 (HF2)

Finale

Sonntag, 27. Juli, 18 Uhr in Basel: Sieger HF1 - Sieger HF2, ZDF

Deutscher Kader bei der EM 2025

Bundestrainer Christian Wück folgte auf Interimscoach Horst Hrubesch nach dem olympischen Fußballturnier 2024 in Paris, bei dem die DFB-Elf Bronze holte. Der ehemalige Bundesligaspieler (Nürnberg, Bielefeld) war zuvor Trainer bei der U17 im Männerbereich und gewann sowohl die U17-Europameisterschaft als auch den U17-Weltmeistertitel sechs Monate später.

Für Wück ist es das erste große Turnier als Cheftrainer des Frauen-Nationalteams. Für die EM darf er 23 Spielerinnen nominieren. Der Kader soll am 12. Juni bekanntgegeben werden.

DFB-Kapitänin Giulia Gwinn : Die Schweinsteigerin Erst zwei Kreuzbandrisse, dann Kapitänin: Giulia Gwinn folgt bei den DFB-Frauen auf Alexandra Popp. Ihre Art zu führen wird sich unterscheiden, in einem Punkt aber orientiert sich die 25-Jährige an ihrer Vorgängerin – und an einer Ikone des FC Bayern. SZ Plus Von Anna Dreher ...

Fußball-EM der Frauen live im TV und Livestream

Alle 31 Begegnungen werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. Einige Spiele sind nur im Livestream zu sehen. In der Vorrunde zeigt die ARD zwei Spiele, das ZDF ein Spiel des DFB-Teams. Kommt das Team von Christian Wück ins Viertelfinale, würde das Spiel im ZDF laufen. Bei einem Einzug ins Halbfinale ist die ARD wieder an der Reihe. Das Finale läuft dann wiederum im Zweiten.

Stadien und Spielorte im Überblick

Acht Städte sind Gastgeber bei der EM. Alle K.o.-Spiele werden in den vier größten Stadien gespielt, Basel hat das Eröffnungsspiel und das Finale. Das Fassungsvermögen der jeweiligen Stadien beruht auf Daten der offiziellen Uefa-Webseite.

St. Jakob-Park, Basel

St. Jakob-Park in Basel. (Foto: Denis Balibouse/Reuters)

Der St. Jakob-Park ist das größte Stadion der Schweiz und bietet Platz für 35 689 Zuschauer. Es ist bekannt als Heimstadion des FC Basel und war bereits Austragungsort der Männer-EM 2008. Hier wird das Eröffnungsspiel sowie das Finale der Frauen-EM 2025 ausgetragen.

Kapazität: 35 689 Plätze

Erbaut: 2001

Spiele: 3x Gruppenphase, Viertelfinale, Finale

Stadion Wankdorf, Bern

Mit einer Kapazität von 32 997 Zuschauern ist das Stadion Wankdorf die Heimstätte der Young Boys Bern. Es wurde 2005 neu erbaut. Im Vorgängerstadion holten die deutschen Männer 1954 beim „Wunder von Bern“ den ersten Weltmeistertitel. Während der EM 2025 werden hier drei Gruppenspiele und ein Viertelfinale stattfinden.

Kapazität: 32 997 Plätze

Erbaut: 1925 (neu gebaut 2005)

Spiele: 3x Gruppenphase, Viertelfinale

Stade de Genève, Genf

Das Stade de Genève, das 30 950 Zuschauern Platz bietet, liegt in der Gemeinde Lancy und ist die Heimat von Servette FC. Es war ebenfalls ein Spielort der Männer-EM 2008 und liegt auf dem Gelände eines ehemaligen Schlachthofs.

Kapazität: 30 950 Plätze

Baujahr: 2003

Spiele: 3x Gruppenphase, Viertelfinale, Halbfinale

Letzigrund Stadion, Zürich

Das Letzigrund in Zürich, bekannt als Leichtathletik- und Fußballstadion, hat eine Kapazität von 24 186 Zuschauern. Neben Gruppenspielen wird es auch ein Viertel- und ein Halbfinale der Frauen-EM 2025 ausrichten. Normalerweise spielen hier der FC Zürich und der Grasshopper Club Zürich.

Kapazität: 24 186 Plätze

Baujahr: 1925 (neu erbaut 2007)

Spiele: 3x Gruppenphase, Viertelfinale, Halbfinale

Kybunpark, St. Gallen

In St. Gallen finden im Kybunpark bis zu 18 861 Zuschauer Platz. Das Stadion, die Heimat des FC St. Gallen, ist mit 652 Metern über dem Meeresspiegel das höchstgelegene Stadion im Schweizer Profifußball.

Kapazität: 18 861 Plätze

Baujahr: 2008

Spiele: 3x Gruppenphase

Swissporarena, Luzern

Die Swissporarena in Luzern, mit einer Kapazität von 16 496 Zuschauern, ist die Heimat des FC Luzern. Sie wird ausschließlich Gruppenspiele der Frauen-EM 2025 beherbergen. Das Stadion hat eine goldene Fassade aus eloxierten Aluminiumprofilen.

Kapazität: 16 496 Plätze

Baujahr: 2008

Spiele: 3x Gruppenphase

Stade de Tourbillon, Sion

Das Tourbillon-Stadion in Sion bietet Platz für 9752 Zuschauer. Es wurde 1968 eröffnet und mehrfach renoviert. Im Stadion des FC Sion werden ausschließlich Gruppenspiele ausgetragen.

Kapazität: 9752 Plätze

Baujahr: 1968 (mehrfach renoviert)

Spiele: 3x Gruppenphase

Stockhorn Arena, Thun

Die Stockhorn-Arena ist das zweitkleinste Stadion des Turniers mit 10 187 Plätzen. Es liegt im Berner Oberland und ist die Heimstätte des FC Thun. Auch hier werden Gruppenspiele stattfinden.