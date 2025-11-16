Die Spitzenteams der Fußball -Bundesliga der Frauen haben das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Titelverteidiger FC Bayern München gewann das oberbayerische Derby beim Zweitligisten Ingolstadt am Sonntag trocken mit 3:0 (0:0), der VfL Wolfsburg hatte tags zuvor den SC Freiburg zu Hause 3:1 besiegt. Im torreichsten Spiel setzte sich der Liga-Dritte Eintracht Frankfurt spektakulär mit 6:4 (4:2) bei der TSG Hoffenheim durch. Das Ziel der Reise ist für alle Sieger das Finale, das diesmal am 14. Mai 2026 in Köln stattfindet.

Geduld brauchten und bewiesen die Bayern beim FC Ingolstadt. Trainer José Barcala rotierte nach dem glanzvollen 3:2-Sieg gegen den FC Arsenal in der Champions League in seiner Startelf auf sieben Positionen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gegen tief verteidigende Ingolstädterinnen brach die österreichische Startelf-Debütantin Barbara Dunst mit dem 1:0 (50.) den Bann für die Bayern. Der Rest des Spiels geriet zur Formsache für den Favoriten.

Wolfsburg zeigte sich nach Niederlagen zuletzt in der Liga (2:3 gegen Frankfurt) und in der Champions League (1:3 in Lyon) gut erholt. Der VfL, der von 2015 bis 2024 zehnmal in Serie den Pokal gewonnen hatte, ging beim 3:1 gegen den Ligakonkurrenten Freiburg durch einen Flachschuss von Lineth Beerensteyn (23.) in Führung. Ein Eigentor von Nia Szenk (49.) und die langjährige Freiburgerin Cora Zicai (64.) sorgten für die Entscheidung.