Pernille Harder hatte schon sehnsüchtig im Strafraum auf den Ball gewartet. Und wie es sich für die Stürmerin des VfL Wolfsburg gehört, wartete sie genau an der richtigen Stelle, sprang in die Luft - und traf auch an diesem Tag ins Tor, dieses Mal mit dem Kopf. Ihr letzter Treffer in dieser Saison war auch der letzte ihres Vereins. 5:0 (3:0) gewann Wolfsburg gegen das bis Sonntag abstiegsbedrohte Bayer Leverkusen zum Abschluss dieser Spielzeit. Darauf kam es zwar längst nicht mehr an: Der VfL Wolfsburg ist mit acht Punkten Vorsprung zum sechsten Mal Deutscher Meister geworden, den nötigen Abstand auf den FC Bayern München hatte sich der alte und neue Titelträger jedoch schon vor eineinhalb Wochen erspielt. Aber es sollte eben noch ein passendes Ende geben, eines, das durch die Tore von Zsanett Jakabfi (16. Minute), Alexandra Popp (20.), Fridolina Rolfö (41.), Ingrid Engen (66.) und schließlich Harder (78.) die Dominanz dieses Teams in der Fußballbundesliga der Frauen widerspiegelte.

Detailansicht öffnen Jubel nach Abpfiff: Die Wolfsburgerinnen feiern mit der Meisterschale. (Foto: Maja Hitij/Getty Images)

Und dass ausgerechnet Harder das Abschlusstor markierte, passte ganz ausgezeichnet: So oft wie die 27 Jahre alte Dänin hat keine Wolfsburgerin und auch sonst keine Spielerin getroffen: Mit 27 Toren verpasste es Harder (Foto links) nur knapp, die vor zehn Jahren erzielten 28 Treffer von Inka Grings einzuholen - die seit zwanzig Jahren auch die Bestmarke der Liga (38) hält. Die Torjägerin-Kanone ging trotzdem klar an Harder, Nicole Billa (18) von der TSG Hoffenheim kam als Zweitbeste nicht annähernd an sie heran.

Detailansicht öffnen Auf dem Weg zum Champions-League-Platz durchgesetzt: Melanie Leupolz (r.) vom FC Bayern. (Foto: Mirko Kappes/foto2press/imago images)

Die Spannung dieses Spieltags aber existierte durchaus: auf den Abstiegsrängen - der FF USV Jena und der 1. FC Köln haben den Klassenverbleib verpasst - und auf den Plätzen hinter dem Meister. Der FC Bayern musste bei der SGS Essen gewinnen, um den zweiten Platz, und damit auch die Qualifikation zur Champions League, nicht noch an Hoffenheim zu verlieren. Nach vielen Chancen verwandelte Lina Magull einen Freistoß direkt (45.+3), Linda Dallmann erhöhte (72.), Jovana Damnjanovic setzte mit einem verwandelten Elfmeter den Schlusspunkt (75.) - während Hoffenheim seine Chance beim 1:2 bei Turbine Potsdam ohnehin verspielte. Und ausgerechnet eine, die sich unermüdlich darum bemühte, traf gegen Wolfsburgs Pokalfinalgegner nicht: Kapitänin Melanie Leupolz blieb ihr letztes Tor für den FC Bayern verwehrt. Sie wird künftig für den Chelsea LFC spielen.