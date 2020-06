Der VfL Wolfsburg hat in der Fußball-Bundesliga der Frauen die vierte Meisterschaft in Serie ins Visier genommen. Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch gewann am Samstag zu Hause gegen den 1. FFC Frankfurt mit 5:1 (3:0) und baut den Vorsprung auf Verfolger FC Bayern München zumindest bis Sonntag auf elf Punkte aus. Alexandra Popp (4.), Fridolina Rolfö (37.), Ewa Pajor (51.) und Svenja Huth mit einem Doppelpack (45./69.) sorgten für einen ungefährdeten Sieg der Wölfinnen, die in dieser Saison noch kein Spiel verloren haben. Für Frankfurt traf Laura Freigang (56.).