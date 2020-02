Anfang der Woche noch hatte die Frauenfußballabteilung des FC Bayern München bekannt geben müssen, dass sich der Kader des Bundesligisten zum Ende der Winterpause verkleinern wird. Die neuseeländische Nationalspielerin Ali Riley hat den Klub auf eigenen Wunsch verlassen und ist in die USA zu Orlando Pride gewechselt, wo die Verteidigerin künftig mit Größen wie der sechsmaligen Weltfußballerin Marta sowie den amtierenden Weltmeisterinnen Ali Krieger, Ashlyn Harris und der derzeit schwanger pausierenden Alex Morgan spielen wird. Besser wäre es natürlich gewesen, Marta, Krieger, Harris und Morgan hätten bekannt gegeben, dass sie aus der National Women's Soccer League in die Bundesliga kommen.

Einen Tag später war diese doch sehr unrealistische Wunschvorstellung aber schon vergessen, der FC Bayern verschickte einen Tag nach seiner Meldung zum Weggang der im Mannschaftsgefüge nicht unerheblichen Riley eine neue Meldung zu einer anderen Spielerin, die in Zukunft noch relevanter für das Team sein dürfte: "FC Bayern verpflichtet Nationalspielerin Lea Schüller," lautete die Überschrift der Pressemitteilung. Die 22-jährige Stürmerin der SGS Essen passt optimal in den Kader bei der langfristigen Zielsetzung, sich an der Spitze des deutschen und europäischen Fußballs festzusetzen - und vor allem in der aktuellen Lage.

Bayern ist mit ambitionierten Zielen in diese Saison gestartet, am liebsten würde Trainer Jens Scheuer Titel mit dem Team holen, das er im Sommer übernommen hat. Die Ansprüche sind ja immer hoch bei diesem Verein, der letzte Meisterschaftsgewinn allerdings schon vier Jahre her. Im Pokalachtelfinale ist Bayern München ausgeschieden, bei der Champions League wartet im Viertelfinale in Olympique Lyon der Titelträger der vergangenen vier Jahre - und in der Liga haben der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim mehr Punkte gesammelt. Was bräuchte es also dringend? Tore! Schüller hat in 19 Einsätzen für die Nationalmannschaft zehn Mal getroffen, in der Bundesliga ist sie aktuell mit elf Toren die viertbeste Schützin hinter Pernille Harder (18, VfL Wolfsburg), Nicole Billa (14, TSG Hoffenheim) und Lara Prasnikar (13, Turbine Potsdam). Bayerns Sportliche Leiterin Bianca Rech bezeichnet Schüller als "Vollblutstürmerin, die den richtigen Riecher hat".

Das Problem ist nur: Schüller kommt erst zur nächsten Saison.

In den kommenden Wochen müssen also weiter Spielerinnen wie Münchens bisher erfolgreichste Torschützinnen Jovana Damnjanovic und Lineth Beerensteyn (je 6) versuchen, die entscheidenden Tore zu schießen, wenn in der Bundesliga mit Platz zwei die Qualifikation zur Champions League erreicht oder gar die Meisterschaft gewonnen werden soll. "Damit wir das schaffen, müssen Wolfsburg und Hoffenheim patzen. Das wird also schwer", sagt Scheuer. "Aber so lange rechnerisch die Möglichkeit besteht, muss unser Ziel doch ganz klar sein, so weit wie möglich nach oben zu kommen. Und ich merke, dass die Mannschaft das unbedingt will."

Das Team sei näher zusammengerückt in den vergangenen Wochen und die Vorbereitung gut gelaufen. Kristin Demann, Mandy Islacker und Simone Boye Sörensen sind wieder ganz fit, Giulia Gwinn wird nach einer Schulterverletzung zurückkehren und auch Carolin Simon, die im Sommer erst kurz vor Saisonstart gewechselt war, hat erstmals die gesamte Zahl an Einheiten absolviert - im kühlen München und im warmen Doha. Der Fokus dabei lag auf der Offensive, Scheuer will einen dominanten, ballbesitzorientierten Fußball von seinen Spielerinnen sehen. Dazu hat er auch ein neues System trainieren lassen, um künftig variabler umstellen zu können. Und auch die laut Scheuer größte Baustelle wurde geschlossen: "Viele waren physisch zum Saisonstart nicht auf der Höhe. Dadurch waren wir manchmal einen Schritt zu spät dran und auch im Kopf nicht immer ganz frisch", sagt der 41-Jährige. "Jetzt sehe ich beim Vergleich der Leistungsdaten: Jede hat sich verbessert."

Das allein stimmt ihn optimistisch, er sieht im dritten Tabellenplatz aber ohnehin keinen Grund, groß zu hadern. Verglichen mit dem Vorjahr hat Bayern mit derzeit 31 Zählern nur einen Punkt weniger. "Und das, obwohl im Sommer drei der torgefährlichsten Spielerinnen gegangen sind - ich finde, angesichts dessen ist das super", sagt Scheuer und bezieht sich dabei auf Sara Däbritz (13 Tore), Fridolina Rolfö (9) und Jill Roord (7), die in der Liga mehr als ein Drittel der 75 FCB-Treffer erzielten: "Und dann gab es vergangenes Jahr auch einfach keine Mannschaft, die es geschafft hat, sich zwischen Wolfsburg und uns zu platzieren. Hoffenheim ist es momentan gelungen, also haben sie sich das nach einem grandiosen Halbjahr auch verdient. Aber abgerechnet wird am Schluss."

Möglichst lange will Scheuer die Reihenfolge Wolfsburg, Hoffenheim, München beim Blick auf die Tabelle trotz der Anerkennung für die Leistung der Konkurrenz nicht sehen. Da sich die beiden am Freitagabend gegenseitig Punkte weggenommen haben, kommt Bayerns Spiel in Leverkusen am Sonntag (14 Uhr) eine richtungsweisende Bedeutung zu. Bei sechs Zählern Rückstand auf Tabellenführer Wolfsburg und drei Punkten weniger als Hoffenheim dürfen sich die Münchnerinnen keinen Ausrutscher mehr leisten. Nur ist Leverkusen eben auch der einzige Klub neben Hoffenheim, der den FC Bayern bisher schlagen konnte.