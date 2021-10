Die Eigner Angels Nördlingen haben in der ersten Basketball-Bundesliga der Frauen am Sonntagabend eine Niederlage bezogen. In Keltern verloren sie mit 51:71 die Partie - und obendrein Mariam Haslé-Lagemann bereits nach vier Minuten mit einer Knöchelverletzung. Die genaue Diagnose stand zunächst noch aus. Der TSV Wasserburg unterlag derweil den Rheinland Lions zu Hause mit 64:69. Bereits Ende vergangener Woche waren die beiden bayerischen Erstligisten im Einsatz: Der TSV Wasserburg unterlag am Donnerstagabend ebenfalls in Keltern mit 85:93 Punkten, die Nördlingerinnen besiegten am Freitagabend vor eigenem Publikum die BasCats Heidelberg nach einem 10:0-Schnellstart mit 79:58.