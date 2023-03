Wasserburgs Basketballerinnen kommen einfach nicht raus aus dem Tabellenkeller der zweiten Liga - im Gegenteil: Nur eine Woche nach dem Überraschungssieg gegen den Tabellenvierten Heidelberg hat der vor dieser Saison abgestiegene deutsche Serienmeister sein wichtiges Kellerduell bei den bis dahin letztplatzierten Baskets Schwabach verloren und ist damit nun selbst wieder Schlusslicht eines punktgleichen Trios am Tabellenende. Damit verloren die Wasserburgerinnen, die seit Winter von Bastian Wernthaler statt Rebecca Thoresen trainiert werden und diesmal zu siebt angereist waren, auch den direkten Vergleich mit Schwabach. Die Gäste aus dem Landkreis Rosenheim lagen schon nach dem ersten Viertel 8:22 zurück - ein reibungsloser Start sieht anders aus. Am Ende stand es 71:89. Sophie Perner (25 Punkte) und Brittany Autry (24 Punkte, 17 Rebounds) zeigten zwar ansprechende Leistungen, in die Nähe eines Sieges brachten sie ihr Team aber nie. Jahn München als Neunter hat sich bei noch drei ausstehenden Partien mit einem 74:66-Heimsieg gegen Speyer-Schifferstadt eine solide Distanz zur Abstiegszone bewahrt.