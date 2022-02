Der jüngste Aufwärtstrend der Basketballerinnen des TSV Wasserburg in der 1. DBBL ist am Mittwochabend vorerst gestoppt worden: Gegen den Herner TC verlor die Mannschaft des deutschen Rekordmeisters nach großem Kampf in eigener Halle mit 69:73. Nachdem man zuletzt überraschend Tabellenführer Rheinland Lions besiegt hatte und die Partie gegen Göttingen wegen Coronafällen abgesagt werden musste, hatte das Team von Trainerin Rebecca Thoresen gegen Herne einen guten Start erwischt, führte zwischenzeitlich mit 15 Punkten Vorsprung und ging mit einem 41:32 in die Pause. Der Tabellenvierte arbeitete sich immer näher heran, im letzten Viertel übernahm der HTC schließlich die Führung. "Unsere beiden größten Probleme waren die Offensiv-Rebounds, Herne hatte viel zu oft weitere Wurfchancen und unsere Rotation in der Defense", sagte Trainerin Thoresen nach dem Spiel. Herne habe vor allem im letzten Viertel zu einer hohen Wurfgenauigkeit gefunden. Beste Wasserburger Scorerin war Mikayla Williams (20 Punkte).

Auch die Angels Nördlingen mussten eine Heimniederlage einstecken. Gegen die Rutronik Stars Keltern verloren sie mit 62:77. Dabei erwischten die Gastgeberinnen einen schlechten Start, lagen nach dem ersten Viertel mit 12:19 zurück. Doch das Team von Trainer Ajtony Imreh kämpfte sich in die Partie, entschied die nächsten beiden Spielabschnitte für sich - beim Stand von 53:53 ging es ins letzte Viertel. Dort war der Akku der Nördlingerinnen jedoch leer, Keltern setzte sich ab und kam am Ende zu einem ungefährdeten Erfolg. Beste Werferinnen bei den Angels waren Sami Hill, Kim Pierre-Louis und Anissa Pounds mit jeweils 13 Punkten.