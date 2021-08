Die Basketballerin Emma Karamovic, 25, ist die vierte Neuverpflichtung des Erstligisten TSV 1880 Wasserburg. Die Schwedin kommt von Ausarta Barakaldo aus der zweiten spanischen Liga, wo sie in der Vorsaison in 24 Spielen im Schnitt 13,3 Zähler und 4,5 Rebounds verbuchte. Sie ist für die Positionen drei und vier vorgesehen. "Sie weiß ihren Körper sowohl in der Offense als auch in der Defense zu nutzen", sagt Trainer Rüdiger Wichote.