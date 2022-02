Die Eigner Angels Nördlingen haben in der Basketball-Bundesliga der Frauen eine 69:87-Niederlage beim Tabellenzweiten Eisvögel Freiburg kassiert. Dabei zogen sie sich durchaus achtbar aus der Affäre, die ersten beiden Viertel gingen jeweils knapp an die Angels. Dann jedoch schwanden die Kräfte. Gleich zwölf Spielerinnen setzte Freiburg ein, bei Nördlingen waren es neun - von denen Samantha Hill die meisten Punkte erzielte (21) und Kim Pierre-Louis die meisten Rebounds holte (19). Kurzfristig abgesagt wurde die Sonntagspartie des TSV Wasserburg in Göttingen. Grund seien Corona-Fälle bzw. Verdachtsfälle, teilte der TSV mit, für den es am Mittwoch zu Hause gegen Herne weitergeht (19 Uhr). Die Partie in Göttingen ist für 9. März neu angesetzt.