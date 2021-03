Angels Nördlingen spielen in Wasserburg

Die Bundesliga-Basketballerinnen der Angels Nördlingen haben an diesem Mittwochabend (19 Uhr) im bayerischen Derby beim TSV Wasserburg eine weitere Gelegenheit, in die Playoffs einzuziehen. Die Nördlingerinnen stehen nach der Niederlage in Marburg auf dem achten Tabellenplatz mit sieben Siegen aus 19 Spielen - punktgleich mit Halle auf Platz neun und Saarlouis auf Platz zehn, die ihre gesamten 22 Partien bereits absolviert haben. Damit benötigen die Angels noch einen Erfolg aus den ausstehenden drei Hauptrunden-Partien für den Einzug in die Playoffs. Die Wasserburgerinnen, für die es der letzte Hauptrunden-Einsatz ist, wollen ihrerseits den zweiten Platz verteidigen. Für Nördlingens Laura Geiselsöder ist es das 150. Bundesligaspiel. "Wir bringen all unsere Energie und unseren Willen mit nach Wasserburg, um dort die notwendigen zwei Punkte zu holen", sagte Geiselsöder. Denn die Aufgaben werden nicht leichter, die letzten beiden Gegner sind der Tabellendritte Herne und der Tabellenerste Keltern.