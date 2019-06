1. Juni 2019, 23:30 Uhr Frauen Auch Petkovic scheitert

Andrea Petkovic hat in der dritten Runde keine Chance. Das muntere Favoritenscheitern geht weiter. Überraschend früh müssen Naomi Osaka und Serena Williams Koffer packen.

Andrea Petkovic ist als letzte deutsche Spielerin bei den French Open in Paris ausgeschieden. Die 31-Jährige aus Darmstadt unterlag in der dritten Runde der Weltranglistenachten Ashleigh Barty aus Australien mit 3:6, 1:6. Das Match auf dem Court Suzanne Lenglen dauerte nur 60 Minuten, dann schlug Petkovic, die nur in der Anfangsphase bis zum 3:3 an ihre guten Leistungen aus den ersten beiden Runden anknüpfen konnte, beim ersten Matchball für Barty eine Vorhand ins Aus.

Derweil geht das Favoritenscheitern bei den Frauen munter weiter. Die Weltranglistenerste Naomi Osaka (Japan) ist nach zwei knapp gewonnenen Dreisatzmatches in der dritten Runde der French Open krachend gescheitert. Die Gewinnerin der US Open 2018 und der Australian Open 2019 unterlag der Tschechin Katerina Siniakova, Nummer 42 der Weltrangliste, mit 4:6, 2:6. Von den sechs topgesetzten Spielerinnen in Roland Garros ist damit nur noch Titelverteidigerin Simona Halep (Rumänien) im Turnier. Im WTA-Ranking bleibt Osaka dennoch die Nummer eins.

Schließlich schied auch die langjährige Weltranglisten-Erste Serena Williams aus. Die bei dem Grand-Slam-Turnier in Paris an Nummer zehn gesetzte Amerikanerin unterlag ihrer Landsfrau Sofia Kenin2:6, 5:7 und schied erstmals seit Wimbledon 2014 wieder bei einem der vier wichtigsten Turniere in der dritten Runde aus. Die 37-Jährige verpasste damit auch die Chance auf ihren 24. Titel bei einem Grand Slam. Mit 23 Siegen bei den vier wichtigsten Turnieren liegt Williams vor Steffi Graf (22), aber hinter Margaret Court (24).