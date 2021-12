Der französische Fußball-Nationalspieler Benjamin Mendy ist am Mittwoch in England wegen einer weiteren Vergewaltigung angeklagt worden. Damit werden dem Weltmeister nun acht Fälle von Vergewaltigung und ein sexueller Übergriff gegen insgesamt fünf Frauen vorgeworfen. Im Sommer soll ihm der Prozess gemacht werden. Die Vorfälle sollen zwischen Oktober 2020 und August 2021 stattgefunden haben, mindestens eines der mutmaßlichen Opfer war minderjährig. Mendy, 27, und ein weiterer Beschuldigter sitzen seit August in Untersuchungshaft. Am 7. Januar will Richter Patrick Thompson am Chester Crown Court darüber entscheiden, ob sie auf Kaution freikommen können. Von seinem Klub Manchester City war Mendy Ende August bis zum Abschluss des Strafverfahrens suspendiert worden. Sein Vertrag beim Klub von Pep Guardiola läuft noch bis 2023.