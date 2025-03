Wegen seines heftigen Wutausbruchs gegenüber einem Schiedsrichter ist Paulo Fonseca, der Trainer des französischen Fußball-Erstligisten Olympique Lyon, nur wenige Wochen nach seinem Amtsantritt für fast neun Monate gesperrt worden. Der Portugiese darf bis zum 30.November nicht an der Seitenlinie stehen, entschied die Disziplinarkommission der französischen Fußball-Liga (LFP). Damit würde der 52-Jährige dem Klub sogar noch weit in die neue Saison hinein fehlen. Bis 15.September ist Fonseca zudem der Zutritt zur Umkleidekabine seines Teams an Spieltagen verboten. Lyon hat bereits Sanktionen gegen den Coach angekündigt.