16. Oktober 2018, 17:24 Uhr Französische Nationalmannschaft Griezmann hofft auf weitere fette Beute

Sollte er am Dienstag in Paris dem deutschen Tor nahe kommen, ist Gefahr in Verzug: Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann hat nach dem WM-Titel mit Frankreich gute Chancen, eine weitere prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten.

Den Ballon d'Or, als bester Solist im Weltfußball, hatte zuletzt 1998 ein Franzose gewonnen.

Von Javier Cáceres

Die erste Nachricht, die Antoine Griezmann, 27, nach dem WM-Finale von Moskau von seinem Handy verschickte, war an seinen Trainer bei Atlético Madrid gerichtet, an Diego Simeone. Es war ein Foto, auf dem der Weltpokal zu sehen war. "Schau, wie schön er ist", habe er Simeone geschrieben und einige Worte des Dankes hinzugefügt, erzählte Griezmann der Zeitschrift France Football. Wenn er seinen Traum vom WM-Titel leben könne, sei das auch Simeone zu verdanken: "Dieser Pokal ist auch für dich."

Der Weltpokal, France Football, Simeone: Wenn es eine Triade gibt, die Griezmanns Jahr definiert, so besteht sie aus diesen drei Elementen. Simeone, weil er derjenige war, der ihn davon überzeugte, bei Atlético Madrid zu bleiben (und ein Angebot des FC Barcelona auszuschlagen); France Football, weil es die Zeitschrift ist, die seit 1956 den "Goldenen Ball" verleiht, mit dem der beste Fußballer des Jahres ausgezeichnet wird; der Weltpokal, weil er im Juli in Moskau von den Franzosen erbeutet wurde, was in den Augen Griezmanns ein Präjudiz darstellt: "Der Ballon d'Or muss einem Franzosen verliehen werden." So wie letztmals 1998, als Zinédine Zidane den prestigeträchtigsten Solisten-Preis des Fußballs erhielt, ebenfalls nach einem französischen WM-Sieg.

Dass Griezmann bis zum Anschlag mit Selbstvertrauen befüllt ist, steht außer Frage. Vor wenigen Wochen sorgte für Aufsehen, dass er das Recht reklamierte, sich "an den Tisch von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi" setzen zu dürfen - den beiden Spielern, die die letzten zehn Ballons d'Or untereinander verteilten. Griezmann relativierte die Äußerung später, die Karrieren der beiden würden wohl unerreichbar bleiben. Andererseits: Auch er hat einen Status. Griezmann gewann 2018 nicht nur den WM-Pokal, sondern mit Atlético auch die Europa League und den Uefa-Supercup. Letzteren übrigens zu einem Zeitpunkt, da er die WM in den Knochen hatte - und ein Schatten seiner selbst war.

Zuletzt entspannte Griezmann mit Mbappé im Disneyland

Das ist passé. Bei Atlético ist er wie letzte Saison die prägende Figur. Mit Torwart Jan Oblak ist Griezmann der Einzige, der in allen elf Pflichtspielen in der Startelf stand. Dort harmoniert er mit Mittelstürmer Diego Costa in einer Weise, die Frankreichs Nationalcoach Didier Deschamps ein wenig neidisch blicken lassen dürfte. Denn in der Weltmeisterelf läuft es zwischen Halbstürmer Griezmann und Stürmer Kylian Mbappé, 19, nicht gar so perfekt.

Dass Mbappé sich selbst, Luka Modric, Ronaldo und Raphael Varane als mögliche Ballon d'Or-Sieger erwähnte, nicht aber Griezmann, wurde in Frankreich mit hochgezogenen Augenbrauen registriert. Beziehungsweise als Zeichen dafür gedeutet, dass Mbappé Griezmann die Trophäe nicht gönnen würde. Nun gelten Griezmann und Mbappé nicht als verfeindet. Dass die beiden mit Weltmeisterkollegen soeben in Disneyland entspannten, wurde mit Erleichterung beobachtet. Wie auch immer: Griezmann weiß bereits, dass er den Goldenen Ball in einer Truhe verstauen würde, die sich nur per Sicherheitscode und Fingerabdruck öffnen ließe. Um seine Optionen zu verbessern, käme ihm ein Gala-Auftritt an diesem Dienstag in Paris gegen Deutschland nur gelegen.