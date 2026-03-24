Die Verpflichtung von Zinédine Zidane als neuer französischer Nationaltrainer nach der WM im Sommer soll laut Medienberichten beschlossene Sache sein. „Ja, ich kenne seinen Namen“, sagte Verbandsboss Philippe Diallo der Zeitung Figaro auf die Frage nach dem Nachfolger von Erfolgscoach Didier Deschamps. Dass der frühere Real-Madrid-Trainer Zidane Deschamps beerbt, gilt in Frankreich als offenes Geheimnis.

Beide waren als Spieler gemeinsam 1998 Weltmeister geworden. Der Abschied von Deschamps nach der WM steht schon seit Anfang 2025 fest. Der frühere Mittelfeldspieler ist bereits seit 2012 im Amt und führte die Équipe Tricolore 2018 zum WM-Titel sowie 2022 erneut ins WM-Finale. Dazu erreichte Deschamps mit Frankreich 2016 das EM-Finale.

„Die französische Nationalmannschaft gehört zu den besten der Welt, nicht jeder kann sie trainieren. Wir brauchen jemanden, der viele Kriterien erfüllt und die Unterstützung der Bevölkerung gewinnen kann“, sagte Verbandschef Diallo. Als Trainer führte der frühere Weltklassespieler Zidane Real Madrid zu drei Champions-League-Titeln (2016 bis 2018). 2019 kehrte er noch einmal zu Real zurück, seit seinem Abschied aus Madrid vor fünf Jahren hat er allerdings keine Trainer-Tätigkeit mehr übernommen. Stattdessen war Zidane seit Jahren wiederholt als möglicher Deschamps-Nachfolger im Gespräch.